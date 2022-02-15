Kanye West情人節同女友Julia分手　送前妻Kim一車玫瑰花求復合

美國饒舌天王Kanye West與新歡Julia Fox及前妻Kim Kardashian連日傳出大量花邊新聞，繼Kanye早前為女友Julia慶祝了生日後，於美國時間2月14日情人節宣布分手，而Julia已經將所有與Kanye的合照刪去。

Julia的發言人向外媒證實分手消息，並指兩人會繼續保持好友以及合作伙伴的關係。雖然不知道兩人何時分手，不過Kanye這幾天都發表了多個瘋狂的Instagram帖文，包括取笑前妻Kim Kardashian跟年紀比自己小24年的新歡Pete Davidson過往戀情多多，更將男方與Ariana Grande曾訂婚的戀情擺上枱。

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今早Kanye在Instagram上載了多張呼籲粉絲及網民為他和前妻吶喊「Kimye Forever」，替他們一家破鏡重圓應援，並趁著情人節送了一車玫瑰花給Kim。另外，Kanye亦公開鬧爆Kim跟新歡Pete約會時說穿上的衣服是他付錢買的。有網民推測，可能是Julia看到Kanye不斷公開求復合這個舉動而感到心碎，加上接受不了Kanye瘋狂極端的作風而決定分手。

Kanye送前妻Kim一車玫瑰花求復合。（IG/@kanyewest）

Kanye將與Kim的短訊對話公開：