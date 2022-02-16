鐵拳英雄劇透｜陳山聰魔性爆發槍殺無辜　佢先係幕後黑手？

《鐵拳英雄》第26集劇透



《鐵拳英雄》上集講到，小柔（劉穎鏇飾）的視力倒退，在街上跌倒，被福妹（姚子羚飾）發現帶到咖啡店，小柔請求福妹別將真相告訴連棘（陳山聰飾）、青雲（陳展鵬飾）等。福妹看穿小柔喜歡連棘，小柔坦言不想成為連棘的負累，及後還以搬進大學宿舍為藉口離家。另邊廂，福妹暗中調查一事，被多采（王子涵飾）發現。華僑社眾人到碼頭送別小柔，唯獨不見連棘，小柔失望。小柔獨自抵達芭堤雅但接連碰釘，無助之際，連棘突然出現。小柔獲連棘開解，搬回唐仁街。某夜，小柔在街頭突然被一蒙面人施襲……

劉穎鏇重傷，甚至死埋！（《鐵拳英國》劇照）

點擊下圖睇《鐵拳英雄》上集精彩畫面：

+ 5

以下內容有劇透，逃生門在此：

鐵拳英雄｜王君馨戰鬥力突然歸零被斥唔合理 編審親解兩大原因

鐵拳英雄︱姚子羚23吋小蠻腰極吸睛 原來曾是肥妹仔大成個碼

鐵拳英雄｜神秘黑衣人現身成Big Boss 陳展鵬一早劇透真正身份

鐵拳英雄｜伍允龍叫劉穎鏇篤胸肌品評：10分滿分有幾多分？

《鐵拳英雄》最新一集講到，青雲懷疑小柔遇襲之事另有內情，事件背後有人操控……青雲指經過向東（吳家樂飾）提點，功夫強勁了不少，安娜（王君馨飾）生疑。安娜突然偷襲芊芊，直言介意她纏擾着青雲，並搶走屬於她的東西，更欲殺芊芊，一人現身阻止，稱只有其可決定眾人生死。福妹對唐仁街接連發生的襲擊案主謀甚有眉目，秘密調查時發現一張天下（陳展鵬飾）死狀的照片，更遭襲擊。連棘及後救起重傷的福妹，從其傷勢斷定是芊芊所為，與青雲鬧分歧……

陳山聰魔性爆發槍殺無辜。（《鐵拳英國》劇照）

點擊下圖睇《鐵拳英雄》最新一集精彩畫面：

+ 11

同場加映：ViuTV大台理論｜十個電視劇集老土情節 廁所永遠有人偷聽

以下立即為大家列出十個電視劇集老土情節，點擊下圖睇詳情：