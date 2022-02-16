家族榮耀｜李彩華戲中報復心極強　現實出過「港女神曲」大曬天真

最近在無綫（TVB）熱播中的《家族榮耀》演員陣容非常強勁，由楊茜堯（前名：楊怡）、羅子溢（前名：羅仲謙）、李彩華、黃浩然等人主演，因劇中不斷反轉的情節令網民津津樂道，在網上引起熱話。其中李彩華所飾演的賈洛儀為母復仇不擇手段，更是再三強調要令好姊妹楊茜堯飾演的甄芯一嘗失敗滋味。

李彩華所飾演的賈洛儀為母復仇不擇手段。（劇照）

在劇集中李彩華盡顯充滿心計的一面，但是在現實中曾推出「港女之歌」《你唔愛我啦》流露出與劇中截然不同的性格。李彩華在2012 年推出《你唔愛我啦》。歌詞由黃偉文操刀，曲中內容是以女朋友的身份去控訴另一半，指出對方一定是做了虧心事才不接電話，又指責男友對她的態度冷淡令她很難受，就不斷唱出：「是但啦，算數啦，唔煩你啦，無人錫我啦！再見啦，無野啦，實在夠啦，你唔愛我啦！」雖然歌詞非常簡單，但是唱出不少人的心聲，更曾在「叱咤903」中獲得第五位，當中最經典的是李彩華在演唱會表演的版本。

李彩華曾推出「港女之歌」《你唔愛我啦》流露出與劇中截然不同的性格。（演唱會畫面截圖）

在開始時，李彩華就已經大叫：「You love唔love啊」，在演唱的過程疑似非常興奮就開始不斷尖叫，之後更是以Rap的方式表演讀白部分，再以尖叫的方式唱出好幾句：「你唔愛我啦」令氣現場氣氛高漲。網民表示：「把港女的神態演繹得出神入化」、「果然是失禁式尖叫與經痛式揼地」，又指這是他們心中最好的版本，會時不時重聽。

網民表示：「把港女的神態演繹得出神入化」、「果然是失禁式尖叫與經痛式揼地」，又指這是他們心中最好的版本。（演唱會畫面截圖）

點擊下圖觀看更多相關圖片：