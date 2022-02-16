馬德鐘大曬有張筱蘭幫手剪髮　曝光博士老婆居家素顏look唔似53歲

近來因為疫情關係，髮型屋暫時關閉停業，不少人都要找方法剪頭髮。而馬德鐘就叫老婆張筱蘭（Karen）為他剪髮，一於趁着元宵佳節順便放個閃。他在IG上載一段片段，片中除了有太太幫他剪髮，他更大聲演唱了梁靜茹的《勇氣》，並表示有太太幫他剪髮，「都幾甜蜜同幾溫馨！我的御用髮型師！」



馬德鐘拍片記錄太太為他剪髮，大曬恩愛。（IG影片截圖@joema_tak_chung）

點擊下圖睇吓馬德鐘同太太放閃︰

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馬德鐘在片段入面說︰「Hi大家元宵佳節好！咁元宵佳節就想做一樣特別嘅嘢，就係剪頭髮，剪頭髮有幾特別呢？特別係在於係我嘅私人髮型師第一次同我剪頭髮嘅，佢就係——我太太！」而太太看上去勁專業，剪得有板有眼。馬德鐘就開始高歌一曲，唱得非常投入忘我！雖然有少少走音，但他唱得好有感情，更深情望向鏡頭。陳自瑤和陳煒都大讚這對夫妻勁sweet！有網民就搞笑回覆道︰「做乜剪髮要唱歌？咪郁啦，點剪喎！」馬德鐘都友善地回應了「笑喊emoji」。

張筱蘭絕對是學霸一名。（資料圖片）

講到馬德鐘太太張筱蘭，她的履歷原來好驚人，她曾在90年代做過模特兒，無論是樣貌還是身形都完全不輸圈中女星，擁有香港科技大學社會科學系哲學博士學位的她更是學霸一名，張筱蘭曾赴意大利、瑞士、法國等做研究，專門研究百歲人瑞、健康長壽、人口老化及認知障礙家屬支援。她是香港大學社會工作及社會行政學系研究前助理教授，她自2010年起擔任香港大學名譽助理教授。她在片段中素顏示人，一樣見到她精緻的五官、漂亮的臉孔，加上保養得很好，一點也不似已經53歲！

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