新冠肺炎 | 聲夢潘靜文初步陽性　主持糖妹唔驚：怕嗰集成個月前

《聲夢傳奇》學員潘靜文（Sherman）今日（16日）參與《勁歌金曲》錄影，進入錄影廠前進行病毒快速測試，初步呈陽性，Sherman在家人陪同下前往醫院作進一步檢測。為謹慎起見，《勁歌金曲》節目台前幕後曾與她接觸者均作快速測試，檢測結果全部呈陰性。



無綫（TVB）指事件對公司運作未有構成影響，會繼續與衞生防護中心作出緊密聯繫，全面配合中心的防疫指引及安排。

主持之一糖妹（黃山怡）今日接受《香港01》訪問，她直言與Sherman同場一集《勁歌金曲》錄影時間應是一個月前，她說：「 同佢拍嗰集《勁歌金曲》係好耐之前，我諗嗰陣時佢未有事。我諗同佢拍嗰集都成個月之前，有時錄影同播出日期爭好遠，佢哋會將集數調嚟調去。」現身處內地的糖妹已多次做病毒檢測，結果均為呈陰性，故此她不擔心中招，她坦言：「都冇擔心，都係做足所有準備。我做咗幾次檢測，都冇事，有事都一早唔畀我上去啦！」

糖妹唔擔心會中招。（葉志明攝）

糖妹現於上海正接受21日隔離，今次北上之行目的是宣傳和探親，她表示：「都返咗大陸兩個星期，而家喺上海隔離緊，之後會落廣東省探阿婆，都兩年冇探過佢。而家隔幾日都探吓個鼻，長期檢測緊。（幾時返香港？）冇咁快，而家仲喺21日隔離緊，我喺廣東省都有嘢搞，宣傳嗰啲。」

《勁歌金曲》節目台前幕後曾與她接觸者均作快速測試，檢測結果全部呈陰性。（資料圖片）

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