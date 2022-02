MIRROR成員江𤒹生(AK)與隊友王智德(Alton)日前(11日)為新歌拍攝MV,並邀請多名歌手一同參與拍攝,包括楊樂文(Lokman)、陳瑞輝(Frankie)、陳健安(On仔)、洪嘉豪、陳穎欣(Yanny)、鄧麗英(麗英)以及樂隊ONE PROMISE等。有指當日在場的兩名工作人員確診感染新冠肺炎,而On仔和ONE PROMISE成員Anton同天衡都不幸初步確診,恐爆發「MV拍攝群組」。Frankie於今日(17日)傍晚時分在IG限時動態上載快速測試呈陰性向網民報平安:「等多20分鐘都係冇BB,安全呀!唔使擔心,各位都take care」,隊友Alton亦於較早前發文表示:「I am okay, stay safe, still GING.」



