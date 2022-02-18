余苑綺化療70次病情惡化　癌細胞擴散「恐剩兩個月命」媽媽崩潰

【余苑綺／直腸癌／癌症】台灣女星余苑綺癌細胞擴散至肺、肝、淋巴等處，至今歷經近70次化療，也因為肺部僅剩一葉片，不能再開刀，怎料日前再爆出癌指數上升到8，病況相當危急。母親李亞萍也是崩潰大哭說，當地醫生評估剩下2個月至半年壽命。



余苑綺2014年罹患直腸癌，2019年再度復發，癌細胞更擴散至大腿胯骨，肝甚至長出新腫瘤，去（2021）年7月底緊急住院開，苦熬17個小時才推出手術室。親弟余祥銓表示，因為余苑綺肺部已切一半，不能再開刀，只能透過化療治療。

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余苑綺至今化療近70次，怎料病情再度惡化。根據《自由時報》報導，余苑綺上週檢查發現癌細胞再度擴散，淋巴、肺、大腸等處都出現光點，而且癌指數上升到8，而一般正常人數值僅不到1，連續待在醫院3天治療，病況相當嚴重。

余苑綺母親李亞萍16日淚崩說，這次檢查發現大腸有10幾個小光點，其他地方可能照不出來，只能靠化療殺死癌細胞。此外，醫生曾評估余苑綺壽命剩下5年左右，最好狀態可達到10年，但現在病況惡化，剩下約2個月至半年壽命。

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李亞萍悲傷地透露，余苑綺雖然看起來很快樂，但其實都是在撐而已，現在病況惡化的消息讓全家人都被擊垮，她只求奇蹟出現，「這個癌細胞真的是惡魔啊！為什麼要這樣對我女兒？」一字一句充滿作為母親的無助，只希望女兒能平安無事。

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