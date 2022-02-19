37歲傅穎自爆移居廣州後抑鬱　失眠近5個月：吃飯只是為了生存

現年37歲的傅穎（Theresa）去年決定移居廣州發展事業，她日前就在小紅書自爆曾一度抑鬱以及搬到廣州的原因：「去年我自己來到廣州，沒有回北京，因為北京的東西已經搬了。一開始就是住那種酒店式公寓，中間去了杭州、上海和橫店，然後又回廣州，又經常住酒店，很沒有歸屬感，我自己覺得我又不想回北京，因為我還有一隻貓在香港，想說能跟家裡面的人近一些，畢竟有一定的年紀，如果跟家人相隔那麼遠，有什麼事情比較難照應，就想住得比較近香港，但我工作的重心近幾年都是在內地，就選擇在大灣區。」

傅穎越來越青春！（IG/@theresafu.ww）

37歲傅穎自爆移居廣州後抑鬱。（影片截圖）

Theresa稱移居後一直失眠將近5個月的時間：「每天都在失眠的狀態，真的不誇張，每天晚上怎麼睡都睡不着，到清晨4、5點太累就睡了兩、三個小時又醒來，整個人的狀態就很差，有點抑鬱。睡不覺，吃不飯，朋友跟我出去食飯，我都會跟他們說你們選餐廳吧，我隨便吃點，我吃飯只是為了生存，我朋友說我很誇張，我真的不誇張，我真的是這種情況。」

傅穎稱食飯只是為了生存，非常誇張！（影片截圖）

直到去年12月情況才得到改善，Theresa更提到開始看《魔力》這本書：「我忘記了感恩，生活就會變得一團槽，心情也會變得一團槽，我看了《魔力》這本書讓我重新找回以前的感覺，人生值得感恩的事情太多了。」

直到遇到呢本書，情況好轉。（影片截圖）

點撃下圖重溫出道20周年過程：