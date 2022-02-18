黃智雯胡定欣僅一分鐘見面機會　「胡說八道會」六人聚會遙遙無期

近日香港疫情嚴峻，港府為了控制疫情收緊了多項防疫措施，包括限制不多於二人的限聚令、禁止跨家庭集及晚市堂食。黃智雯今日（18日）在Instagram上曬出與胡定欣的合照，指出：「最近總覺得時間不夠用，見家人朋友的時間變得很珍貴，那怕只有1分鐘在公司相遇……」隨後胡定欣亦曬出同樣的照片表示：「我相信緣份，我相信緣份來到真的會擋不住！經過幾日係廠門口位，停車場場位，廁所位撞到之後，今日我係香港區某街道上，對面線，都望到你……我係見得你最多的一個」。

二人爭取合照的機會（IG/@wong_manman）

看來大家受到疫情的影響，見面的次數亦有所減少，二人好不容易在公司相遇，就算只有短短的一分鐘也要爭取合照的機會，相信由胡定欣、胡杏兒、李施嬅、姚子羚、胡蓓蔚和黃智雯六人組成的「胡說八道會」在防疫措施放寛前，都難以相約見面。

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