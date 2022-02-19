家族榮耀︱熊黛林爆Seed離間楊茜堯李彩華　放下形象表情勁乞人憎

劇情講到甄芯拎啲「假資料」出嚟，以為甄芯中計嘅大嫂，表情相當得戚。

《家族榮耀》昨晚播出的第十集繼續高潮迭起，前晚（17/2）第九集講述葉彩薇（熊黛林飾）在賈洛儀Chloe（李彩華飾）唆使下，遊說老公耀宗（郭政鴻飾）以假文件設局引甄芯Sammie（楊茜堯飾）及其細佬甄誠（朱鑑然飾）上釣。當甄芯「按照」計劃在馬家所有人面前拿出假文件質疑耀宗時，彩薇即發難指甄芯在馬氏集團安插臥底、利用不法手段偷取資料：「濫用職權、安插臥底、偷取公司機密，你不義！公報私仇、迫害兄嫂、搞亂馬家，你不仁！」除力數甄芯不仁不義，彩薇更拿出找來私家偵探拍下的照片，指甄芯與馬展鴻Marco（張智霖飾）有不尋常親密關係：「你不顧倫常，同展鴻有私情，令到馬家上下蒙羞，你真係罪大惡極呀！」

準備向甄芯全面發功嘅彩薇，直頭企埋起身力數對方。熊黛林之前話過佢花咗好多時間練習「白眼」。

由於看似證據確鑿、加上彩薇字字鏗鏘有聲，不少觀眾戥甄芯大為肉緊；豈料甄芯依然從容不迫、逐點擊破彩薇指控中的漏洞，並以一句「我先係受害者」扭轉劣勢：「有人特登偽造文件、利用甄誠正義感將文件送到我手上，令我正當嘅質詢變成捏造同陷害，我唔係受害者係咩？」之後更暗寸彩薇找私家偵探做法危害馬家聲譽：「其實我哋都係一家人，你有咩問題咪當面問我咯，萬一有咩事揚咗出嚟，馬家邊有臉？我哋食宵夜有幾咁閒？只有心有鬼嘅人，做嘢先至有所避忌架啫。」

甄芯多謝完大嫂坦誠相對之後，即刻出招！ 期間大嫂有弱弱地反擊，但都一一畀甄芯擊破。

由於熊黛林這場戲一口氣要應付大量廣東話台詞，雖然發音未至於完美，但仍有網民看到她付出的努力，讚她廣東話進步不少。熊黛林早前接受無綫娛樂新聞台訪問時，曾透露為了講好廣東話台詞花了不少功夫，經常練習至深夜之餘，其拍檔「老公」郭政鴻亦力證她每次均是把對白背至滾瓜爛熟才抵達拍攝現場，熊黛林笑言：「咁我廣東話唔得吖嘛，所以一定要記熟晒發音同背熟晒啲對白，咁拍嗰陣先至可以集中做表情。」

跌過狠狠一交嘅大嫂佢吼準時機，離間Chloe與甄芯本身已經夠晒薄弱同虛假嘅姊妹情。

其實甄芯贏得漂亮一仗、全因Chloe背後「從中作梗」。Chloe以語言藝術唆使大嫂成功後，再向甄芯「落藥」令甄芯對彩薇起戒心。正當Chloe以為一切盡在掌握之中，跌至谷底的彩薇卻冷不防來個大反擊！彩薇先取笑Chloe「畫虎不成反類犬」，再以離間計加深其對甄芯恨意：「難為你做咗咁多功夫，你好姊妹一句就翻天覆地。唔知到底係佢真係咁好彩，定係佢運籌帷幄呢？唔好話我唔提醒你，他朝君體也相同。」

彩薇先以一副誠懇樣求甄芯原諒，同埋著對方小心受驚。之後佢就入正題開始「落藥」，矛頭直指Chloe。

原來連番受挫的彩薇終認清Chloe「無間道」身份，之後彩薇再向甄芯出手，誓要令這段如履薄冰的姊妹情終極破滅：「我唔怕同你講清楚，我無端端又點會知道你細佬入咗馬氏，係有人順口講咗，定係有心揭露？咩電腦檔案假資料，我又點會識啫，係邊個咁熟悉你，識得教我喺你背後做嘢吖嗱？」雖然熊黛林與楊茜堯在劇中鬥餐死，但現實中二人其實經常笑餐死，熊黛林早前接受無綫娛樂新聞台專訪時，笑指與楊茜堯私底下時常大談仔女經，乜都笑一餐之餘，又會輪流在化妝間與仔女玩視像，兼亂入雙方的視像，既溫馨又好玩。