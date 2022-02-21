朱智賢發燒兩日做足3次快速測試　出風癩兼撞車︰真的是禍不單行

本港第5波新冠肺炎疫情肆虐，連續多日錄得數以千宗確診病例，而香港演藝圈亦宣告失守，相繼有多名幕前藝人在連日來宣布確診。藝人們都相繼勤做快速測試去保障自己和他人的健康和安全。日前，朱智賢（Ashley）在IG出po，分別貼出做快速測試和量體溫的圖片，以「呢2日真的是禍不單行」為題，寫道自己連日來的不適，鬧出「中招」疑雲。



Ashley做了3次快速測試都是negative。（IG@ashley_ellabel）

Ashley寫道︰「第一天︰一早瞓醒條腰好酸，冇乜為意，以為係前一晚拉筋拉得太狠所以有啲酸。然後到咗下午覺得個人好攰好攰，嘗試去瞓覺，喺被窩入面捲縮了1小時手腳還是很冰冷，凍到無法入睡。再過多陣，身體開始發熱，隨之而來就是全身肌肉酸痛，馬上食兩粒Panadol，做一次快速測試 - 結果negative。 到了晚上成晚都瞓唔着，體溫一直在101以上，全身好熱好熱，踢開啲被又會發冷，全個身體啲肌肉都好痛，捵嚟捵去點都訓唔到，就係咁過左一個好辛苦嘅晚上。」

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Ashley續說︰「第二天︰到了早上依然都係冇退燒，再做多次快速測試 - 結果依然係negative! 然後決定去睇醫生，睇完醫生打算返屋企好好休息，點知遇上小小的車輛碰撞，橫風橫雨又10度之下仲要落車，搞左個幾鐘，對鞋濕晒，頭髮又濕，風癩又出埋，凍到成個人震晒。第三天︰燒已退，再做多一次快速測試，依然都係negative！所以大家不用擔心，我只係冷親姐。PS: 三次快速測試，分別用咗三隻不同牌子去測。所以話身體健康幾時都係最重要！喺呢啲非常時期，最好就唔好病啦！同埋奉勸大家屋企最好有快速測試劑守門口，如果唔係到你有少少唔舒服嘅時候你就會好騰雞。天氣凍，大家記得著多件衫。Stay Warm」，圖片入面還有她出風癩的照片，希望Ashley快點康復！