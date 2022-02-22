金魚妻｜全裸床戲連續喪「啪」6小時！安藤政信對鏡頭歡喜背人愁

Netflix日劇《金魚妻》改編自同名漫畫，挑戰人妻不倫戀題材，開播前就因超狂尺度引發熱議，果然全集8集釋出後，就立刻讓劇迷看得臉紅心跳，甫上架即衝上香港熱門排行冠軍。



其中的18禁場景可說是一大看點，主演之一的安藤政信就透露，浴室激戰那場戲幾乎全裸拍了6小時，且一天約要拍3場性愛戲，最後都累到說不出台詞。

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最新人氣日劇《金魚妻》描述6名人妻發展不倫戀的故事，在婚姻不幸福之際，遇到外遇對象，跨越了道德底線，展開一段段禁忌之戀，其中鹹濕畫面更是尺度破表。本劇由篠原涼子、岩田剛典、安藤政信、長谷川京子、松本若菜、中村靜香、瀨戶沙織、石井杏奈、真島秀和、藤森慎吾、犬飼貴丈、久保田悠來等人主演。

主演之一的安藤政信現年46歲，代表作包括《大逃殺》與《46億年之戀》等，還曾參與過魏德聖導演的《賽德克巴萊》。這回他在《金魚妻》中飾演一名渣夫，不僅外遇同棟大樓其他人妻，還偷吃公司女員工。首集一開場，他就和長谷川京子在透明浴室全裸交纏，激情場面迅速掀起劇迷熱議話題。

近期訪談中，安藤政信透露，那場浴室激戰戲碼，他與長谷川京子「脫光拍攝」長達6小時之久，幾乎只穿著內褲在浴室中拍戲，他雖然還沒看到正片，但當時從小螢幕有發現，自然光加上水蒸氣，有形成很美的畫面。他也苦笑表示，拍這部戲一天有3場左右的性愛場景，拍完還有下一場，拍到最後台詞都快說不出來了。

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