鍾鎮濤26歲大女肚凸凸惹懷孕疑雲　鍾嘉晴澄清：我還是個小寶寶

近年積極在內地發展的鍾鎮濤，不但成為綜藝節目的常客，更已經搬到上海居住。早前鍾鎮濤在微博曬出一系列到遼寧大孤山旅遊的靚相，由於當地非常寒冷，他笑言連鼻涕都凍到結冰，而其中一張相中，鍾鎮濤大女鍾嘉晴（Chloe）亦有出鏡，相中所見Chloe穿上黑色大褸，但腹部明顯隆起，因而惹來不少網民猜測她懷孕了，不過Chloe其後就親自回覆網民，並澄清懷孕傳聞：「說什麼寶寶呢？我自己還是個小寶寶，老爸發我照片都不給我審核的。」



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現年26歲的Chloe遺傳了媽媽章小蕙的大眼，嬌俏可人，十足鄰家女孩一般。自從鍾鎮濤與章小蕙離婚後，Chloe跟着爸爸一起生活，而照顧Chloe的責任就落在繼母范姜素貞身上，多年來Chloe與范姜母女感情深厚，兩人曾以母女檔拍攝內地真人騷《媽媽你真好看》，Chloe在節目中真情剖白，感激范姜的付出：「你們也聽過我的故事，我媽媽她不是我的親生媽媽……我媽媽她二十幾歲、三十幾歲的時候是可以去完成自己的夢想的，但她沒有這樣做，現在很多坐在我們這邊的女兒們，都是20加左右，我媽媽二十幾歲的時候就是在照顧我和我哥哥，瘦小的她是很辛苦的，我很想謝謝我媽媽。」范姜聽完都忍不住感動落淚。而Chloe與兩位同父異母的妹妹鍾懿及鍾幗都相處融洽，一家人幸福美滿！

Chloe在節目中真情剖白，感激范姜的付出。（影片截圖）

范姜聽完都忍不住感動落淚。（影片截圖）