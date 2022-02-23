高海寧拒續約TVB？　7位非視后花旦離巢後發展　有位已變國際巨星

高海寧 （高Ling），自從在內地參與劇集拍攝後，在內地人氣直線上升，吸金無數。有傳她有意離巢趁機外闖，與合作近14年的無綫（TVB）說再見，昨日（22/2）有傳媒更指，譚俊彥、秦嵐和楊謹華參演的內地劇集《隱娘》本來有一個角色留給高海寧，不過TVB知道她無意續約後便將角色交給黃智雯。

高海寧在2008年因參加《香港小姐》而入行，於2016年開始擔任女主角，但是從未獲得過視后去認證她的成績，不過高Ling在內地擁有一定的市場，假若她真的不再續約，相信在內地亦能好好發展。其實除了高Ling之外，TVB當中亦有不少女演員曾經擔任過女一，但是卻沒有獲得視后去認證自己的實力，而她們在完約後都有不同的際遇，有的發展得甚至比過往更好，點擊下圖了解更多：

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