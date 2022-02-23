Lucy李元元唱歌放題式飆高音　媽媽好感恩：好彩屋企冇裂縫

李璨琛女兒李元元（Lucy）憑可愛趣怪的模樣深得網民喜愛，只有三歲的她就已經坐擁逾36萬名IG粉絲。Lucy媽媽梁志瑩昨日（22日）在Instagram上載一條短片，雖然不見Lucy的身影，但卻聽到她正在演唱電影《魔雪奇緣2（Frozen II）》的主題曲《Into The Unknown》，未知道是否因為近日疫情嚴重未能外出把Lucy悶壞了，搞到她要在唱歌狂飆高音搵快感。

平時Lucy最鐘意唱《Let It Go 》（IG/@lucy.is.good）

而媽媽梁志瑩就在帖文中寫道：「抗疫實況：佢練歌，我練眉」，相信經過多日來Lucy的高音洗禮，令媽媽能夠在這種情況下也能靜下心去練習畫眉，甚至心存感激表示：「好彩屋企啲牆冇裂痕，有心有心」，而網民表示：「齋聽聲都有晒畫面」、「Lucy真係要去韓國做練習生，夠哂氣」、「強大既肺容量」，場面非常好笑。

媽媽心存感激（IG/@lucy.is.good）

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