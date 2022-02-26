春光乍洩經4K修復版台灣重映　梁朝偉與張國榮不朽魅力大銀幕再現

睽違25年，香港名導王家衛經典電影「春光乍洩」4K修復版重返台灣大銀幕，呈現港星梁朝偉與張國榮的不朽魅力，也捕捉20歲青澀模樣的金馬影帝張震與台北捷運、遼寧夜市。



「春光乍洩」描述黎耀輝（梁朝偉飾）與何寶榮（張國榮飾）是一對戀人，為了有新的開始，他們離開香港前往阿根廷。旅途中兩人爭執不斷，分分合合，何寶榮處處留情，卻又總會回到黎耀輝的身邊。他們複雜的關係就像探戈，有時親密有時疏離。

回顧25年前「春光乍洩」經典場面。

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片商發布新聞稿分享，當年年僅20歲、容貌青澀的張震，也在「春光乍洩」中飾演年少天真的小張，不僅帶給深陷苦戀的梁朝偉些許溫暖和安慰，宛如片中一抹陽光，更是讓故事與台北產生聯結的關鍵人物，讓這部替王家衛奪下坎城影展最佳導演獎的電影，留下25年前台北捷運及遼寧夜市的景色。

對於電影的重映，張震日前也特別錄製一段影片向觀眾問好：「『春光乍洩』是開啟我與王家衛導演的第一次合作，意義非凡，希望這次重返大銀幕，能夠再次感動觀眾，感謝支持。」

「春光乍洩」裡的經典橋段不勝枚舉，其中張震飾演的小張，一心一意相信能把不開心的事，放進錄音機留在世界盡頭，成為許多影迷津津樂道的電影哏。而這個段落，王家衛採用串接定格畫面的方式，來拍攝張震站在世界盡頭的燈塔上的畫面，搭配角色的獨白，產生獨特的視聽效果。

不過後來王家衛接受訪問時透露，當時其實是礙於底片不足，改用相機膠捲應急的做法，「那天我們在美洲大陸最南的地方烏斯懷雅拍攝，我們一直拍啊拍，結果把底片用光了，可是還有一個場景怎麼辦？」

王家衛笑言，後來攝影杜可風想到一個辦法，他們跑去所有的照相館買膠捲，把整個場景拍成許多靜止鏡頭，每個鏡頭長達一秒，「我們就是這麼拍的，那時我們玩得很開心，因為很有成就感。」

「有時候人們覺得這是你的拍片風格，我會說這不僅僅是美學上的考量，有時候也是解決問題的實際做法，而導演的工作之一就是解決問題。」王家衛化危機為轉機的創意和執行力，不禁讓人佩服。「春光乍洩」已於全台戲院上映。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】