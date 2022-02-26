黃智雯有機會做劇后　憑舞台劇《超自然之戀》角逐最佳女主角

黃智雯（Mandy）今日（26日）在Instagram上公布好消息，指自己憑舞台劇《超自然之戀》中飾演機械人Chloé，獲第三十屆香港舞台劇獎提名「最佳女主角 (喜劇 / 鬧劇)」。她在帖文中表示：「這個提名在我心中，份量很重，別具意義……謝謝評審，謝謝《超自然之戀》舞台劇每位台前幕後的好夥伴，很想念與你們一起瘋狂排練的日子，希望機械人Chloé 有機會能在劇場再與觀眾見面啦」。
《超自然之戀》為黃智雯第二次參與的舞台劇，能獲得如此不俗的成績，令陳自瑤、胡蓓蔚、陳敏之等等她身邊一眾朋友亦有留言恭賀為她打打氣！今屆與她一起獲提名角逐最佳女主角 (喜劇 / 鬧劇)的演員還有曾經演出《蒲公英女孩》的彭思硯及《4000里》的廖淑芬。
點擊下圖看相關圖片：
+1
點擊睇黃智雯其他靚相：
+18
隱娘｜黃智雯執二攤事件另有內情 高海寧其實從來冇份？高海寧疑因不續約被TVB飛起 黃智雯失落視后得福頂上拍《隱娘》黃智雯胡定欣僅一分鐘見面機會 「胡說八道會」六人聚會遙遙無期TVB高層曾志偉爆想黃智雯做視后 10位藝人獲點名讚波波上位最快萬千星輝2021｜林夏薇奪視后惹爭議 曾志偉無奈：我心水係黃智雯馬國明為黃智雯不惜拿與TVB解約做賭 二人感情極好多次甜蜜表白黃智雯39歲生日願望唔諗做視后：有得入五強已經好好！