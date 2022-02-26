黃智雯有機會做劇后　憑舞台劇《超自然之戀》角逐最佳女主角

黃智雯（Mandy）今日（26日）在Instagram上公布好消息，指自己憑舞台劇《超自然之戀》中飾演機械人Chloé，獲第三十屆香港舞台劇獎提名「最佳女主角 (喜劇 / 鬧劇)」。她在帖文中表示：「這個提名在我心中，份量很重，別具意義……謝謝評審，謝謝《超自然之戀》舞台劇每位台前幕後的好夥伴，很想念與你們一起瘋狂排練的日子，希望機械人Chloé 有機會能在劇場再與觀眾見面啦」。

黃智雯（Mandy）今日（26日）在Instagram上公布好消息。（YouTube/@香港戲劇協會HKFDS）

《超自然之戀》為黃智雯第二次參與的舞台劇，能獲得如此不俗的成績，令陳自瑤、胡蓓蔚、陳敏之等等她身邊一眾朋友亦有留言恭賀為她打打氣！今屆與她一起獲提名角逐最佳女主角 (喜劇 / 鬧劇)的演員還有曾經演出《蒲公英女孩》的彭思硯及《4000里》的廖淑芬。

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