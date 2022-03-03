陳展鵬自爆後生時竟追錯女仔出事︰啲女仔可能係導演追緊

J2節目《人夫放假約出去滾》由林盛斌（Bob）主持，他帶同多位一線的男藝人一齊打邊爐一邊傾偈。最新一集的嘉賓是陳展鵬，他談及跟太太單文柔認識的經過，他指二人結婚原來是神推鬼㧬？



陳展鵬因為在《2016年度香港小姐競選》做評判，而跟單文柔結緣。（電視截圖）

陳展鵬於2018年宣布與單文柔結婚，二人於同年10月舉行婚禮。翌年陳展鵬夫妻於社交平台正式公布愛女「小豬比」已經出世，並取名Quinta。講到當年與太太相識的經過，單文柔於2016年參選港姐，陳展鵬就做評判，Bob問他是否對對方一見鍾情，陳展鵬直認有的，但他說︰「你話係咪好鍾意？唔係好鍾意，因為我哋都經歷過好多段。」而單文柔吸引他的，原來是因為他覺得她楚楚可憐，「佢唔知點解喺台上面，我覺我佢好似好冇信心，你好想去保護佢，畀啲信心佢。」當時他已記住了這個女生，他笑言當年的單文柔沒有現在一樣靚，當年是「肥嘟嘟」的。之後他們因為公司的台慶、其他活動等就順理成章認識了，偶爾在IG聯絡。

陳展鵬於2018年宣布與單文柔結婚，二人於同年10月舉行婚禮。（IG@rucochan）

講到以前的經歷，陳展鵬自言後生時，見到有靚女就想「追吓」、「抄吓牌」，但他明言好多都出事，「你都唔知啲女仔，其實導演又追緊，可能係監製啲女朋友，所以自己喺呢行成日都好小心，做嘢啫，唔好諗其他嘢。」遇到單文柔後，他覺得對方好純品、好乖，想法完全不複雜，跟她一起時可以回到自己一個最簡單的狀態。他直言︰「其實我同佢未必係咁快可以到結婚生小朋友，係唔知點解神推鬼㧬，所有媒體、所有環境，揭發到我哋喺埋一齊，推到我哋就更加相信大家。」

現年45歲的陳展鵬事業有成，跟太太亦好sweet。（IG@rucochan）

而當年陳展鵬與胡定欣因《城寨英雄》而成了螢幕情侶，經常一齊接job出活動，直到男方被影到與單文柔駕車到山頂開餐兼談心，但由於陳展鵬矢口否認戀情，令剛出道的單文柔遭粉絲瘋狂攻擊，無辜被罵小三。陳展鵬訪問中表示，當年他拍《天命》要到內地拍攝，他叫單文柔盡量不要外出，怕她被人影到，到時亂說她第三者，而她亦對陳展鵬相當信任。陳展鵬對她亦感內疚，因為好似連累了她，而明明事實並不是這樣。

陳展鵬一家三口好幸福。（IG@smyphoebe）

風波過去，陳展鵬就決心想娶單文柔，不過原來他第一次求婚是失敗的，女方覺得一齊兩年太快結婚，陳展鵬說︰「我同佢一齊嘅時候，我成日覺得自己應該OK啊，但原來佢唔鍾意靚仔，咁我又唔係覺得自己好靚仔，我OK啦。嗰陣時我都要捉摸㗎，其實佢都好矛盾。」他曾想過是否戒指要重手少少，但最後原來又要回歸最簡單的東西，因為單文柔喜歡男生整「手作仔」送她，他笑言︰「原來OK喎，呢啲又慳，諗啲心思，又唔會覺得我老土，唔會覺得我低能。」第一次求婚失敗的原因，是單文柔不信他真的求婚，跟他說︰「唔好玩啦！」又說︰「你啲戲幾好喎，你視帝嚟㗎嘛！」場面搞笑。

陳展鵬大讚太太單文柔是個好乖好簡單的女生。（IG@smyphoebe）

半年後，陳展鵬又再跟單文柔求婚，他說︰「嗰次冇得唔得啊！瞓瞓吓覺摺咗隻戒指，佢瞓咗覺咪攝隻戒指落佢手度，佢瞓醒覺得扮唔知。」陳展鵬大呼︰「呢條橋掂啊！《逆天奇案》都係用我呢條橋，摺隻戒指畀林夏薇，我心諗咁熟嘅？證明掂！個編審做晒嘢，佢真係了解過我，人物角色。」講到要生小朋友組織家庭的方向，陳展鵬自爆是去英國影婚紗相時，單文柔有了BB，陳展鵬說︰「啱啱好！所以我咪話天時地利人和所有嘢。」現在他們一家三口亦相當幸福！