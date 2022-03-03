江嘉敏與富貴男友三年情玩完　疑控訴對方出軌忍痛分手：身心疲累

現年27歲的江嘉敏 (Kaman) 於3年多前與有米電競高層男友Anthony拍拖，且不時會放閃晒愛，但今日卻有報道指原來兩人已經正式分手，Kaman的IG亦已Unfollow對方，而Anthony卻仍有Follow她。有指分手原因是Anthony疑似出軌，Kaman也對他死心了。

有指Kaman與Anthony已分手。(ig圖片)

Kaman最近正忙於為新劇準備，之前就曾表示自己看劇本看到喊。而她與Anthony分手的事，其實於她的IG Post中亦看到一些蛛絲馬迹，去年11月4日Kaman生日，當時Anthony上載了兩人頭貼頭齊嘟嘴的合照，並以英文留言表示：「Happy birthday to my perfect one......」公開向女友示愛放閃。不過，兩日後Kaman再post慶生照，就留言：「最後．晚餐」，又hashtag「見到我仲係金毛就知係latergram（之前拍的）」、「一切嚟得太突然」、「2022年我哋嘅第一餐亦都係最後一餐」，向來稱呼Anthony做「超人」的她，又標籤「拯救地球系列」、「結局篇」，似有所暗示，不禁令網民揣測兩人是否感情生變，有眼利的網民曾留言表示：「女神分咗手！」

兩人曾愛得甜蜜。(ig圖片)

Kaman昨日於IG story post了劇本指自己喊到睇不到下一頁，更留言：「編審編劇係咪專登為我而寫㗎？」還Highlight了劇本上「身心疲累」4字。之後她再Post了一本筆記簿，上面寫有「想離開你的人，會有千萬種理由，想陪伴你的人，趕也趕不走。」晚上她再出post表示：「永遠不要責怪你生命裡的任何人，好的人給你快樂，壞的人給你經歷，最差的人給你教訓，最好的人給你回憶 #謝謝你給我快樂也給我經歷 #謝謝你給我回憶也給我教訓 #你們會好好的」似有弦外之音。

Kaman的長髮靚樣。(江嘉敏ig)

有傳Anthony背住Kaman偷食，Kaman於2月22日Post了兩張長髮舊照，留言表示：「趁今日有那麼多『愛』，給情侶們一個小分享，兩個人在一起久了呢，會膩，會沒有新鮮感，但你要知道，新鮮感是和舊的人去體驗新的事物，而不是和新的人去體驗舊的事物。」又hashtag了「知道嗎舊人」、「嗱長頭髮丫」、「一個人愛你係唔會理你長頭髮定短頭髮」，看來她的短髮look遭到舊愛嫌棄。對於分手一事，Kaman回覆傳媒時並沒有否認，又說「畀啲時間我……最近好多嘢忙緊」。

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