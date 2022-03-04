楊洛婷留家抗疫做親子瑜伽曝光千呎豪宅　設計簡約樓底高感覺開揚

2003年港姐亞軍楊洛婷（Rabee'a）與樂隊Dear Jane主音黃天翱（Tim）結婚以來一直非常恩愛，兩人育有一女一子，一家四口非常幸福。近日本港第五波疫情持續嚴峻，日前Rabee'a在IG Post出與一對仔女一起在屋企客廳做親子瑜伽的靚相，她與囡囡Tanya同步做出動作，而囝囝Tristan就在軟墊上爬來爬去，盡享溫馨親子樂！相中所見客廳擺放了一張白色皮質梳化，靠近窗邊就擺了一張書枱，整片落地玻璃窗令室內光線更充足，感覺開揚，絲毫沒有壓迫感！



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據知Rabee'a一家現時住在清水灣傲瀧，屋苑環境清幽，私隱度高，不少藝人包括關智斌、王浩信、周柏豪、袁偉豪等都是業主，絕對是星級豪宅！2018年Tim以逾兩千萬元購入一個實用1,183呎的單位，同時以兩百萬元購入一個車位，有報道指Tim家底豐厚，父親從商、家住何文田豪宅，杜琪峯是他的姑丈，但其後Rabee'a就澄清老爺其實是前無綫監製，並非商人，並強調置業沒有靠家人幫忙，因原有物業在金融海嘯低位買入，後來升值了幾百萬，加上多年積蓄，所以兩公婆決定以樓換樓的形式出手入市，當時Rabee'a更在IG曬出一家三口於新屋收樓的合照，Tanya亦忍不住玩新屋鎖匙。

一家三口開心收樓！（IG@rabeeayeung）

Rabee'a曾大爆當年入行後被公司要求整容，但就因為不願妥協而被「掟入雪櫃」，沒有工作和收入，幸好當時Tim無條件支持她，而Rabee'a在2014年離巢後轉戰司儀界，憑着出色的語言能力及口才，加上專業的態度，成為炙手可熱的名牌司儀，主持過不少大型活動，有指她一個Job已收近六位數，令她一躍成為身價最高的女司儀！不過Rabee'a曾在接受《香港01》訪問時坦言其實收入並不穩定：「其實主持工作都有淡旺季，旺季當然收入比較理想，都曾經試過好幾個月都冇收入，當年自己一個女仔喺香港居住，既要交租又要置裝，其實都很大開支。」不過無可否認的是Rabee'a在司儀界名氣甚高，吸金力驚人！

Rabee'a在司儀界名氣甚高，有指她一個Job已收近六位數，令她一躍成為身價最高的女司儀！（IG@rabeeayeung）