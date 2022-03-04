八位女星產後小宇宙爆發實力大增　楊茜堯奸人演技更勝當年拎視后

電視劇《家族榮耀》最近於無綫（TVB）翡翠台熱播，飾演終極奸角「甄芯」的楊茜堯（前名楊怡），獲得不少網民力讚演技精湛。其實這是楊茜堯產後復出的首部電視劇，事隔多年她再次重返幕前，演技不跌反升真的不簡單，更有人直指她演技比起拎「視后」時更加勁。在圈中不少女明星結婚生仔後都會選擇息影，在家中相夫教子，不過事情總有例外，以下細數圈中八位女星產後復出事業如有神助、更上一層樓。
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