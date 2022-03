陳茵媺與仔女練習跆拳道家中巨廳變道場　留守2200呎南灣豪宅避疫

陳豪與陳茵媺 (Aimee) 以及三名寶貝仔女,家住南灣嘉麟閣的2,200呎豪宅,家居內部已多次曝光,日前Aimee於IG post了她與仔女在家中客廳練跆拳道的短片,室內裝潢再次曝光,其超大客廳亦令網民驚嘆。本港第五波疫情嚴峻,市民為了保護自己最好當然是被留守家中抗疫,Aimee與仔女們也不例外。他們在家中亦有很多娛樂,完全不會悶。

Aimee留言表示:「Happy to share... not in "baby belt" anymore! The girls in the family passed yesterdays #taekwondo test!#girlpower,The family who trains together, stays together. 」表示她跟女兒已成功通過了跆拳道考試,不再是「嬰兒級」的初學者了。而網民的焦點就落在她家的超大客廳之上,雖然已不是第一次見,但內部裝潢格局佈置如此清晰曝光,則是首次。豪宅裝潢以白色作為主調,客廳擺放了超級大型白色沙發,可同時容納多人,即使化身成道場亦絕無問題,巨廳的舒適環境實在令人羨慕。陳豪透露原來老婆仔女齊齊進行了視像跆拳道考試,且成功通過考試晉級。

