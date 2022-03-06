姚子羚疫下停工「放長假」　有6位數款項未收回：睇吓點先啦

第5波疫情爆發，姚子羚今日（06/03）為「全港時尚專業女性選舉」擔任活動大使兼拍攝宣傳短片。她接受《香港01》訪問時，指疫情下工作幾近暫停，說：「我見身邊朋友（之前）開緊工嘅都停工啦，自己都擔心影響屋企人，都閉關咗好耐，所以再出返嚟都開心。」



姚子羚表示被合作伙伴拖欠6位數字。（梁碧玲攝）

她表示，現時家中儲備了不少用品，出門之前都會替自己檢測，說：「我今日出嚟之前測咗一次，尋晚又測咗一次。都會有疑病症，呢段時間我成日都攞住個溫度計睇自己體溫，其實我唔係驚自己，而係驚影響身邊嘅人。」

姚子羚出演過多套劇集。（網上圖片）

姚子羚出演過多套劇集。（網上圖片）

疫情底下不少人都外出搶購大量糧食、藥品「看門口」，姚子羚表示家人亦買齊了必須品，說：「我家姐買嘅，因為老人家落街唔安全，但係佢唔記得咗我上網買咗，所以佢又買咗啲菜返嚟。OK嘅，因為我哋唔食肉，應該夠生活到一個禮拜，不過米、廁紙嗰啲冇買多，純粹夠就算。」較早前「連花清瘟膠囊」全城瘋搶，她表示亦買了約8盒以備不時之需，說：「一次4粒，一日食3次，平均一個人都要盒，同埋朋友有咩需要都可以幫手。」

姚子羚說，擔心因為政府的禁足計劃而不能帶愛犬落街去「便便」，

陳展鵬日前向傳媒表示自己有過百萬「街數」未收回，姚子羚表示有人問過她借錢，但自己也很久沒有借過錢給朋友，但她也表示自己早前與人有合作計劃，也被拖了6位數字款項。她支支吾吾的說：「當然未去到展鵬咁龐大數目啦，但係有嘅，但係，唔，暫時都ok嘅。（6位數？）唔！再傾吓，而家都仲係好初步，而家都未知，都有搵我傾嘅，睇吓點先啦。唔係廣告，而係合作嘅嘢，我覺得仲有個空間。我覺得可以negotiate一吓，但係大家都要尊重返個合約精神。」