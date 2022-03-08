麻利超長文剖白離開商台心情：大粒佬都message我心諗真係要寫下

昨天（7日）效力商台多年的39歲麻利被宣布離巢，有傳媒向商台求證，得到的回覆是「雙方達成共識」，不過卻表示麻利只是「暫別」《口水多過浪花》，未有確切證實是否離巢。但翻查商台網站，DJ一欄已經再找不到麻利的名字，《口水多過浪花》由另一名DJ傑朱頂上，而本來麻利在周日的個人節目《Mali Mali Home》則變成由Woody主持的《叱咤樂壇 Brand Yourself》。

39歲麻利低調離巢商台 網站被除名傑朱頂上做《口水多過浪花》

《口水多過浪花》由另一名DJ傑朱頂上。（商台網站）

到今日凌晨時份，麻利終於在自己社交平台刊登長文剖白心情，亦證實了離巢這個消息。

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在2月21日中午麻利於IG宣佈自己確診：「我居然都中咗Omicron！瀨咗嘢！」最近在IG也多是分享自己病後恢復的情況。

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