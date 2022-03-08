940920︱劇集大量伏筆連水印都有彩蛋？　網民：我哋都穿越咗

ViuTV原創劇集《940920》於昨日（7日）晚上九點半首播，劇集延續前作《二月廿九》，講述吳海昕（飾張麗紗）經多次穿越時空改變意外身亡命運後，發現世上只有自己仍擁有劉俊謙（飾余家聰）的記憶，劉俊謙亦由神聖幾何學會會長變成一名小說家，內容涉及時空超越、平行宇宙，與前作一樣埋藏大量伏筆，非常燒腦！

ViuTV原創劇集《940920》於昨日（7日）晚上九點半進行首播。（劇照）

第一集播出後，引起不少網民熱烈討論，分析劇情中的彩蛋及伏筆位，當中最為好笑的是觀眾同樣穿越時空，有網民發現《940920》第一集結束後，作品顯示的水印日期居然是2020年，但是《940920》這一套劇集是於去年拍攝並於今年播出，因此水印日期應為2021年或2022年，網民表示：「我哋睇完都穿越咗」、「係咪去錯2020年時空？」、「我迷失在這場時空超越遊戲」，場面非常好笑。

水印日期居然是2020年。（節目截圖）

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