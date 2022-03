第五波疫情嚴峻,很多藝人因工作取消而多了時間在家,為消磨時間便經常活躍於社交平台與網民互動。朱智賢(Ashley)趁着三八婦女節,在IG上載「易容」影片寫着:「DO NOT trust anything online. Especially my social media. Happy International’s Women’s Day. 喬妝、變臉、易容術。(不要相信網上任何東西,特別是我的社交平台,三八婦女節快樂)」。



朱智賢在IG上載「易容」影片。(IG/ @ashley_ellabel)

片中,朱智賢先戴上眼鏡,一臉頹樣在鏡頭前化妝。數秒後,她搖身一變成為性感女神,以露肩低胸上衣示人兼化上美麗妝容,一頭長曲髮盡展成熟女人味,網民大讚她十分漂亮:「靚到我電話個mon都爆埋」、「靚女變成超級靚女」。

點撃睇朱智賢變身過程及其他照片:

