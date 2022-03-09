專訪｜介意為迎合而造歌多過冇獎拎　陳柏宇：傾唔掂最多唔出歌

「我比任何人都能夠承受心理上、情感上嘅痛，擅於將一件唔開心嘅事，變成一件我可以接受嘅事，絕對比任何人都勝任。」這是陳柏宇的最新派台歌《有我》想要帶出的信息，填詞人藍奕邦的解釋更為淺白：「驚就兩份驚」。不過問到如何在別人情感上難受時同行，陳柏宇就話：「睇佢有咩需要，我本身唔識去哄人開心，因為自己從來唔需要哄。自己唔開心時會諗點解唔開心，同埋點令我嘅唔開心變成合理，譬如唱歌走音，解釋方法係唱好啲、練習更多；有親友過世，唔開心係必然，但唔開心完亦都只能接受，因為改變唔到任何嘢。」比起唔開心，陳柏宇認為生氣、擔心、害怕更常出現在自己身上，特別是成為爸爸之後，既擔心囡囡的成長、又要擔心自己能否繼續在歌壇立足……

問到最近一次唔開心時，陳柏宇話係演唱唱會後極為衝動地花費……「因為覺得自己好無責任感，不過都冇辦法，因為真係買咗一樣嘢……」（梁碧玲攝）

不在乎成績

陳柏宇近年推出的《悔過書》、《純白》、《感情這回事》不再是琅琅上口的歌，但他卻喜歡以及享受整個製作過程，完全不理會樂迷是否受落。「做得好嘅同時，有十個人比我做得更好，咁就已經冇歌曲獎啦。就算好滿意自己嘅表現，都唔會直接兌換到一個獎出嚟。要比較的話，只可以比邊個更用心去做件事，因為個獎唔係由我自己頒發、亦唔係睇你本人有幾滿意自己成績，而係綜合所有歌手嘅全年成績，再去揀出十首歌。正如我今年只派一首歌，但我都唔會可以拎到男金，但咁絕對唔代表首歌唔好。」

比起第一次紅館個唱，陳柏宇更為滿意去年底的《Fight For ___ 》:「第一次紅館純粹係一個答謝，但今次係有訊息帶比大家。」（資料圖片)

傾唔掂最多唔出歌

陳柏宇認為不應用獎去衡量、亦不應有付出與收入不成正比的想法，因為「收獲可以係自滿嘅感覺」。去年訪問陳柏宇時，他坦言不再修飾自己，但亦帶頭盔地表示「搵唔到錢的話，會打回原形」，如今是否還在堅持呢？他說：「從來都冇因為樂迷想聽所以我唱，從來都冇，我唔係為HIT而做歌，我係因為有嘢想表達以及享受所以唱，咁你可能會問如果冇觀眾聽你又點唱，咁我又唔係極端到唱粵曲。」這個「做自己」的決定，陳柏宇強調並不是他單方面的任性，而係與公司商量後取得的成果。「我哋係一 team人，無論邊個決定都好，都要去支持，大家一齊去承受結果。如果有人唔滿意，可以堅持到有人讓步，但讓步嘅唔可以怨，傾唔掂最多咪唔出歌，但唔可以做完決定之後唔去承擔後果。」

《有我》去年在演唱會首唱，陳柏宇透露連同《對得起自己》將會收錄在今年推出的專輯之中。(ig圖片）

陳柏宇認為如果只提供琅琅上口的歌，樂迷最終會有厭倦的一天，但亦同時拒絕接受新事物。「所以我從來都唔會諗觀眾想聽咩，我只會做作為一個artist想要表達嘅嘢，呢個先係最重要，如果唔係就好多人都可以坐到你個位。身為藝術家要堅持自己想創作嗰條線，唔好為獎面做，但亦可以做啲嘢去攞好多獎。（咁你會唔會做到?）哈哈！會，不過唔會係而家。」