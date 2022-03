陳靜(Dada)近年愈操愈Fit,更不時在社交網站分享做運動的照片,大玩腹肌放題,令人目不暇給!今日(9/3),她便再次出招,在IG貼出一系列運動後靚相,只見她髮鬢微濕,頸上汗珠「閃令令」,明顯非常落力絕無偷懶,她更寫道:「Train your mind to see the good in every situation.(訓練心智可以令你睇到每個情況中的美好事物)」。不過,最值得留意的還是Dada這天的透視Look運動裝,紗網設計令美好身材若隱若現,難怪相片上載短短三小時,便已經有超過1.2萬人讚好。

點擊下圖觀看Dada的IG靚相: