黑金風暴︱林峯相隔10年再做高級督察　梁競徽被細細粒揼骨踩背

由林峯、周秀娜、黃浩然等主演的劇集《黑金風暴》將於10日開播，講述重案組高級督察韋景聲（林峯飾）和香港廉政公署高級調查主任賀偉廉（黃浩然飾）在緝兇過程中不期而遇，幾經被贓款陷害、殺手追殺，搭檔反目後，最後查出真相的故事。



黃浩然的角色似乎亦正亦邪。（劇照）

劇集共九個案件組成，部分取材自真實事件，並採用實地取景。今次陣容亦非常豪華，除三位領銜主演，還有梁競徽、連詩雅、李璨琛、吳岱融、郭政鴻、麥長青、何佩瑜等主演，馬國明、熊黛林、吳啟華亦會作為特別主演現身，更有黃宗澤客串，非常令人期待。

據角色介紹，黃宗澤在劇中扮演林峯的同事兼好友，五年前被殺害，僅出現在其回憶中。（劇照）

由發布的預告來看，劇中有大量的槍戰、打鬥同爆破場面，但亦不乏搞笑位，好似梁競徽跟蹤黃浩然按摩，結果被細細粒（陳嘉佳）踩背。而吳岱融的一段床戲、熊黛林與郭政鴻的吻戲也充滿疑點，「鷲哥」竟然被要挾？《家族榮耀》「大哥大嫂」是否再續前緣等，信息量頗大。

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此外，林峯近兩年來都在拍內地劇，《星辰大海》、《也平凡》反響平平，電影《新倚天屠龍記》也遭到大量負評。而《黑金風暴》是他相隔10年，再次做高級督察，不止與《雷霆掃毒》的角色名一樣，連姓氏亦同是「韋」姓，造型也頗有當年「韋Sir」的身影。雖然今次不是TVB製作，但能再次見到林峯現身港劇，也令觀眾大感興奮，當中林峯同梁競徽亦有不少對手戲，可謂滿足一班《使徒行者》劇迷的「回憶殺」，加之馬國明繼《使徒行者3》後，再度與林峯合作，並出演奸角，相信也是一大看點。

然而，《黑金風暴》由「樂道互娛」出品，2019年的《PTU機動部隊》、2020年的《戰毒》都是來自這一出品方，可惜兩者口碑麻麻，因此也有部分網友擔憂這套新劇是否又是騙情懷的「爛片」，不過就預告來看都尚算不錯，一切要待劇集開播才能做出評價。