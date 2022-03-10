具俊曄媽媽都係野蠻奶奶？兩母子齊上韓國戀愛實境秀　性格惹批評

大S在8日無預警宣布與20年前的舊愛「酷龍」具俊曄結婚，消息震撼各界，也好奇具俊曄的生活、家庭狀況。



有網友挖出具俊曄在戀愛實境節目《戀愛的滋味》與相親對象、媽媽的互動，雖然具媽媽性格直接，但私底下也很溫暖，會一起與具俊曄做手工包送對方。

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2019年，具俊曄與節目安排的素人智慧相親，當時就有許多趣味互動，但被問到具俊曄詢問對方要不要去日本玩，卻被對方拒絕，具媽媽則立刻詢問為何拒絕，「去日本旅行不是很好玩嗎？驚喜的時候為什麼拒絕了？」智慧則尷尬回應：「因為太突然了有點嚇到，所以提出了想再過一陣子的請求。」

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具媽媽才笑著說不好意思，因為覺得兒子被拒絕應該很難過，隨後節目也有釋出具俊曄手工製作包包想送給對方，當時具媽媽也有主動幫忙，因為具媽媽平時看起來比較嚴肅，讓有一些觀眾批評，具媽媽則大器回應「反正我現實生活不是這樣的，沒有關係」，態度親切。

具俊曄目前正在台灣進行10天隔離，以「台灣女婿」的身份造訪，接下來等出關之後，會在台灣登記，並與大S討論一連串的婚後細節。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】