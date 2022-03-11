新冠肺炎｜為趕劇集拍攝進度　TVB考慮召演員入廠閉關三星期開工

早前報道過早前無綫（TVB）電視城連環確診，不少製作組都宣布暫時停工，除了《愛·回家之開心速遞》已經停廠，其實所有劇組也暫停開工，令到無綫劇集存貨量有危機，隨時無自家劇播！

《法言人》女主角之一的何依婷接受《香港01》訪問時，指已經停拍並未知何時復拍，亦指自己已經做好防疲措施，她說：「我自己最近無咩特別都無出街，出入屋企都做好哂消毒，定時倒水入u型渠，同埋定期做檢測。」

何依婷連街都少出。（IG圖片）

點擊下圖睇更多何依婷靚相：

+ 27

今日有傳媒報道，指TVB高層考慮到最近的防疫措施，以及將來香港禁足的可能性，認為不可能無限期停拍，所以希望盡早想出解決方法。最新消息指，TVB總經理曾志偉希望召集台前幕後過百位同事接受3日檢測，若果無事便可以進入電視城開工，不過之後要有約三星期的時間不能離開電視城，TVB已特意在電視城內擴充涼涼、睡覺的空間，並會提供食物和日用品。

TVB曾進行大消毒。（資料圖片）

雖然這個政策聽落有點令人難受，不過不少藝人都表示支持，例如馬國明、陳庭欣、林淑敏、張寶兒等人在接受傳媒訪問都表示會接受公司安排。若果政策真的實行，TVB就真係變咗佢哋嘅「家」。

馬國明好支持，而女友湯洛雯則表示自己正在拍攝的劇集《隱門》已拍完廠景。（陳順禎 攝）

同場加映：回顧近年東張西望離巢女神 收入倍升算小事有人買過億豪宅

點擊下圖睇近年《東張西望》離巢女神近況：