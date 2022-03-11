飛虎3壯志英雄｜傅嘉莉性感演出有得睇　入行19由正轉邪同樣出色

無綫（TVB）劇集《飛虎3壯志英雄》今晚（11/03）開始進入後半段劇情，其中傅嘉莉（Kelly）陪伴羅樂林出席慈善會一幕可謂是她的「成名之作」，原因在於劇中她穿着一件透薄的低胸晚裝，若隱若現大騷身材，可能是太性感的關係，年初內地首播時更被無情地打格。



故事講以馬德鐘、黃宗澤、吳卓羲、陳瀅等人為首的「S Team」成功瓦解了「瓦干布恐怖組織」。他們順着情報，慢慢將重心放在調查化學武器之上，從中更發現郭晉安的「裕天生物醫藥集團」可能與用作恐怖襲擊的化武有關。傅嘉莉飾演的「JJ」，就是郭晉安對家公司，老闆羅樂林的私人秘書。

其實早於年初，內地已率先播出，不過今晚傅嘉莉出場的一集，可能與內地影視尺度有關而被打格處理，玲瓏浮凸的好身材和事業線更變得模糊一片，當然，觀眾都紛紛表示：「乜都睇唔到」大感失望。記者於網上翻找有關片段，發現已有不少「冇格」片段，相信今晚香港觀眾睇到的並沒有打格處理。

傅嘉莉早年擔任模特兒而出道，其後於2003，04年參演《當四葉草碰上劍尖時》、《赤沙印記@四葉草.2》而受到觀眾所認識，期間接拍過不少廣告代言或是參演電影，直到2013年受到梁家樹邀請才重回TVB發展，飾演《衝上雲霄II》「喬祖思」（咖啡妹）一角。正式簽約TVB後出演，觀眾反應都相當正面，更有不少人大讚她夠清純，其後《愛我請留言》、《張保仔》中飾演同類角色亦有不少好評，特別是《我瞞結婚了》中「紀文意」以短髮造型更令人眼前一亮。

傅嘉莉在《我瞞結婚了》登場時的貼身潛水裝造型，讓人眼前一亮！（網上圖片）

《衝上雲霄II》喬祖思（咖啡妹）。（YouTube截圖）

傅嘉莉在《我家無難事》中都有大膽演出。（電視截圖）

可能是「人紅是非多」，傅嘉莉在2013年就曾被傳媒報道指她暗撻吳卓羲，又硬搶呂慧儀老公黃文迪，2014年更發生「肥叔叔事件」，令形象插水。直至到2017年出演《乘勝狙擊》，傅嘉莉就戲路就開始被安排出演邪花一類的角色，例如在《大醬園》當中她就需要飾演「小三」角色，《反黑路人甲》以及去年播出的《我家無難事》中的范敏兒。雖然「肥叔叔事件」令她的形象發生轉變，但也不失為一個新機會。圈中做過邪花、第三者、狐貍精的「女神」其其比比皆是，例如有溫碧霞…高海寧、李佳芯等，演邪花角色一樣演得十分出色。

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