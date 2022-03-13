《愛回家》隨時搬入「TVB酒店」　細龍生鄭世豪：同Terry景楓孖鋪

TVB疑推「閉環式」工作空間，即開放將軍澳電視城供藝人入住三個星期，以追趕戲劇拍攝交貨日期，嚴如變成了了一間「TVB酒店」一樣。據傳TVB打算為藝人提供食宿，例如免費供應一日三餐，以及開放除了廠景以外地方予人留宿。



無綫電視（TVB）疑推「閉環式」工作空間。（資料圖片）

眾多劇集、節目之中，新聞部、《東張西望》以及《愛回家之開心速遞》很大可能會成為「TVB酒店」試驗計劃的組別，《愛》一劇的「送水輝」許家傑接受《香港01》訪問時，就表示公司有需要的話就沒問題，說：「當佢郊區旅行，疫情之下大家做好自己分內事，我哋演員可以做嘅就係每日將開心速遞畀大家。」

《愛•回家》嘅台前幕後係封城計劃對象之一。(資料圖片）

《愛．回家之開心速遞》中，KC（歐瑞偉飾）與Terry（李偉健飾）呢對都係受歡迎CP。（IG圖片）

「KC」歐瑞偉接受《香港01》訪問時也說入住「TVB酒店」只屬小兒科，因為以前已經時常出Trip拍戲。他說：「我都係聽過，未正式通知我。假設我要入去往，我都唔會有太多嘢，開工有戲服着，我諗都係瞓覺換嗰套衫，都係帶5，6套衫同埋梳洗用品，帶多件褸就得。係諗曬衫麻煩啲啫，同埋我會帶紙底褲去換，因為曬內衣褲就尷尬啲，3個星期21日帶21條紙底褲，每日換一條就得。」

他續說，睡覺的地方沒什麼需求，說：「公司安瞓邊就瞓邊啦，喺走廊瞓尼龍床都OK，始終我哋幫公司打緊仗，我都係愛回家一分子，響我嚟講，喺入面住三個星期絕對唔係咩問題。」

「細龍生」鄭世豪。（鄭世豪FACEBOOK）

「細龍生」鄭世豪則表示，打算帶可以隨身攜帶的電子琴入住，說：「帶部電子琴，得閒嘅時候練習吓，或者開吓Live都好。如果有『徵召』我好樂意入去嘅，咪當出遊埠拍戲囉，都習慣晒。一家人搬埋一齊住仲可以增長感情添。我諗都係帶初褲鞋襪，最緊要都係叉電。如果有得揀，我會揀sky wing排舞室嗰度瞓，出面有個露台，朝早起身行出個大露台，夜晚又可以一班人望住啲星星食飯盒，諗起都興奮！」問到最想同邊個「孖鋪」，他笑言：「Terry同景楓，三兄弟呀嘛，同埋我哋感情都好似三兄弟咁。」