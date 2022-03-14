曾志偉為封城做足準備　極速組「閉環天團」負責八大節目

繼SUPER TIGER之後，無綫又有新組合推出——閉環天團！昨日網上流傳一張標題為「The Show Must Go On」嘅海報，內容指曾志偉將會率領十至十二人藝人並組成「閉環天團」，連續三星期留守電視城，進行各式各樣嘅綜藝節目以及連線其他藝人，預計本月20日「出道」。

網傳「閉環天團」將負責的節目內容。

就節目表所見，唔少項目都係連線直播，同時亦有煮食、直銷、音樂等節目。對於「閉環天團」真假一事，TVB電視企業傳訊部總監黃德慧接受傳媒查詢時，表示半閉環計劃仍在籌備當中，所以暫時未有可對外公布嘅內容。而有幸做天團成員嘅林盛斌（Bob）就表示「完全唔知有件咁嘅事」，而愛將「波波」黃婧靈就表示自己雖然有幸被選中，但由於要照顧病母，所以參與唔到。而在節目表中出現嘅麥玲玲，接受《香港01》訪問時自己都係睇報導先知：「Bob都有打嚟問我係未要入去 。（咁你準備好物資未?）我而家人在內地，所以同Bob應該都係連線式主持，其實如果我喺香港的話一定會入去，只要冇曱甴就ok。」

肥媽日前已經喺屋企拍攝《全民居家煮嘢食》。（FB照片）

「閉環」八大節目：

《今日傾真D》

從疫情最新發展、抗疫強檢資訊，至社會大小事、娛樂熱話等等，「閉環天團」就每日熱話，與專家、名人、藝人甚至觀眾即時互動連線，詳盡講解和討論。

《聽日煮乜餸》

日日在家煮到悶？一班星級「教煮」在家中直播連線，提供煮食ideas。

參與藝人：肥媽、黎諾懿、曹永廉、陳煒、三姐、李家鼎

《示範單位》

藝人直播家居大揭秘，令觀眾大開眼界。

參與藝人：BOB、麥玲玲

《疫都可以Fit》

藝人在家直播，教你在家keep fit秘技。

參與藝人：方力申、丁子朗

《廣告直銷》

藝人以創意玩味方式直接植入節目賣廣告。

《想點就點》

觀眾點歌，主持即席唱，甚至連線原唱者獻聲。

《One Gag A Day》

就每日時事話題，以爆笑趣劇嬉笑怒罵。

《晚晚送大禮》

全港觀眾晚晚玩遊戲、贏獎品。

堪輿學家麥玲玲師傅都傳有份。（資料圖片）