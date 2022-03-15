鄭欣宜IG公開新相疑偷放閃　激瘦受矚目連毛舜筠都唔認得：正！

鄭欣宜（Joyce）早前她透露由去年年尾開始正進行生酮飲食法減肥，透過進食高脂肪和適量的蛋白質來代替碳水化合物，結果成功三個月內減掉20磅。昨日（13日）她在Instagram出post表示很想飲涼茶，並問網民有什麼涼茶有助防疫，一張消瘦了不少的臉蛋成功捉住了大批網民的目光，連毛舜筠都忍不住留言：「真係瘦咗好多！」



鄭欣宜正進行生酮飲食法減肥，透過進食高脂肪和適量的蛋白質來代替碳水化合物。（Instagram：@princejoyce）

有不少網民踴躍回答雪梨馬蹄水、羅漢果茶、夏桑菊、魚腥草蘋果雪梨等等的湯水和涼茶，不過照片中的Joyce雖然帶住口罩，但明顯看得出她整塊臉比起以前細了不少，而且連身形都望落更輕盈，因此隨即引起網民的注意，更有不少人留意到她在照片挨在某人的背，疑似想偷偷放閃。

欣宜公開最新自拍照，但她挨在誰的背更令人好奇。（Instagram：@princejoyce）

毛舜筠亦留言道：「女，你帶咗個口罩幾乎唔認得係你呀！真係瘦咗好多，正！不過補充一句：你肥瘦我都鍾意！」而Sammi則推介煲五花茶，更大讚欣宜這張相好靚：「好似十幾歲的小女孩。」欣宜亦回覆解釋，因為自己沒有化妝！

欣宜今次減肥真的非常有效。（Instagram：@princejoyce）

其實欣宜過去曾試過各種不同的減肥方法，前年更已經開始實行生酮飲食，但可惜當時經常不戒口而未能成功，去年年底她再次挑戰生酮飲食，只要食對食物一樣能夠每餐食得開心，再加上經常做運動，雙管齊下之下在三個月就減走超過20磅，望落成個人更開心、更有自信。