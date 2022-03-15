新冠肺炎｜王祖藍與確診者同機要隔離　兼破壞陳貝兒內地吸金大計

撰文：黃梓恒
出版：更新：

無綫（TVB）高層王祖藍早前率高海寧、王浩信、張振朗前往內地交流，四人先在綜藝節目《你好星期六》亮相後引起很大迴響，甚至帶動收視，可見TVB藝人在內地仍是相當受歡迎。日前，高海寧、王浩信、張振朗拍攝的另一真人騷《開播！情景喜劇》終於開播，三人連同吳啟華身穿機師與空姐制服出現在錄製現場，但就未見王祖藍蹤影。

TVB藝人在內地非常受歡迎。（微博@王祖藍）
+1

今日有傳媒報道指，原因祖藍不見人的原因要因為要接受隔離！早前他在橫店拍完綜藝後，先飛到廣州工作，期間更相約陳貝兒與麥長青吃飯，但因為飛往廣泛的航班有確診人士，同機的祖藍和曾一起吃飯的陳貝兒與麥長青都要隔離七天，因為祖藍未能返回橫店與浩信他們開拍《開播！情景喜劇》。

祖藍打趣道自己現在是「內地生活咨詢中心」，有香港朋友到上海，就會事先問他租房事宜，又或是小朋友讀書問題。（微博@王祖藍）
+13

而陳貝兒也是很無辜，報道指她本身已經不想太多外出應酬，但因為祖藍的盛情難卻而赴約，最終要被隔離七天，本身食住《無窮之路》的勢頭狂接商演，但現在一切都要先暫停，等隔離完畢再傾！

陳貝兒獲評「感動中國 2021 年度人物」，《無窮之路》獲高度評價。
+31

同場加映：回顧近年東張西望離巢女神　收入倍升算小事有人買過億豪宅

點擊下圖睇近年《東張西望》離巢女神近況：

+7
大S再婚│盤點圈中閃婚例子　多對夫妻至今依然相親相愛東張西望｜爸爸因新冠而死　家屬：我見佢最後一面周圍十幾具屍體39歲麻利低調離巢商台　網站被除名傑朱頂上做《口水多過浪花》三台收視報告｜《家族耀榮》勢成今年冠軍 ViuTV外購仲好過自家製TVB高學歷新聞小花袁思行宣布離巢　曾是港大女神兼游泳健將
王祖藍
高海寧
王浩信
張振朗
陳貝兒
吳啟華
香港藝人動向