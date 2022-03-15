COLLAR疑似出新歌預告夏日背心Look勁青春　網民期待：幾時有得睇

ViuTV旗下女子組合COLLAR近乎兩個星期沒有更新官方Instagram，昨日（14日）突然連出九個帖文，內容分別是八位成員日常生活的影片，帖文中寫到：「daydreaming #happywhiteday #callforcollar #comingsoon」，不少網民認為這可能是COLLAR新歌預告，指出歌名可能就是《Daydreaming》，根據短片中成員的服飾推測內容與夏日有關，影片背景音樂均由一把女聲唱出，疑似新歌的其中一段。見到COLLAR成員日常生活可愛一面，令不少歌迷激動表示：「多謝COLLAR送呢份白色情人節禮物比我哋」、「呢個宣傳好有誠意，每個都拍得好靚，好期待MV呀～」、「大癲級，期待了」。
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COLLAR幫公司宣傳《反起跑線聯盟》 自貼幼稚園舊照邊個最Cute？COLLAR成員居家抗疫唔開工 Ivy為愛學煮甜品 SoChing兩日冇洗頭樂壇核數師｜COLLAR奪商台冠軍後仍有隱憂 或於娘家ViuTV失利？DAY@COLLAR露出超可愛食相 惹Candy情不自禁痴漢式錫面COLLAR黑白型格造型拍炸雞廣告 Day許軼面露興奮表情勁可愛《造星IV》暐翹退學求入行 冇羨慕COLLAR︰好有機會將來似佢哋咁波鞋2022｜COLLAR Marif撐LV 李瑜美示範Miu Miu X New BalanceCOLLAR一出道即爆紅！新歌穩坐KKBOX三甲 專訪揭8位成員另一面