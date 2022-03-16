家族榮耀劇透｜馬氏集團崩潰　楊茜堯視后級演技carry全集

劇集《家族榮耀》28集（16日）劇透。



《家族榮耀》上一集講到，甄芯（楊茜堯飾）利用淑賢（余安安飾）讓愛歡（陳曼娜飾）知道洛儀（李彩華飾）母親是桂蓮（李焯寧飾），洛儀不被愛歡接受，在外暫住。昭慈（梁靖琪飾）幫世宏（于洋飾）擬好授權書，但他還沒決定誰做代理人。昭慈把世宏患病一事告訴耀堂（羅子溢飾），甄芯暗中換掉世宏的藥。啟禮（艾威飾）拍下甄芯與展鴻（張智霖飾）幽會，離開時遇甄芯…...

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《家族榮耀》最新一集講到，甄芯著甄誠（朱鑑然飾）處理掉啟禮的屍體，使甄誠終日惶恐不安；迪羅斯要求耀堂以馬氏股份作為巨額融資的抵押品，耀堂無奈答應；此時，由迪羅斯、展鴻和甄芯組成的新財團向馬氏提出全面收購，利益當前，董事們都蠢蠢欲動。

楊茜堯呢場戲又係做得好好。（《家族榮耀》截圖）

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