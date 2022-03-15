「賦豪CP」冇見一個月合體現身　抗疫期間MC打機洪嘉豪生活荒廢

張天賦（MC）和洪嘉豪（Kaho）今日（15日）現身尖沙咀出席珠寶品牌閉門活動，再次以「賦豪CP」工作，Kaho表示二人已非常有默契：「有時我拍緊嘢，佢忍我笑，我已經免疫咗。觀眾都喜歡，我哋都好開心」，MC透露將陸續有工作和活動一同出席。



「賦豪CP」現身尖沙咀出席珠寶品牌閉門活動。 （梁碧玲攝）

問到有沒有送珠寶給異性，MC說有年母親節送了一隻假戒指給媽媽：「我認為係真，好自豪用個盒仔裝好送畀佢。送完佢唔戴我就嬲佢，之後先知原來係假。（Kaho：貴唔貴？）好似廿幾蚊，小學嗰時。（Kaho：咁好有錢，廿幾蚊買禮物好貴喇）係呀，嗰時一個月得幾蚊。」他指媽媽已過了喜歡收鑽戒的年齡，現時較喜愛實用的禮物。

Kaho稱會直接給現金：「我媽咪好現實呀而家，（MC：媽咪會好想我陪佢多啲，緊要過物質。）死喇，我覺得我媽咪唔係好需要我陪，好似想要物質多啲。成日都話口罩貴，食飯又話豆豉鯪魚三十幾蚊罐，我就話得喇，攞去喇。」

第五波疫情嚴峻，他們坦言工作受到很大影響，二人亦有一個月時間沒有見面。（梁碧玲攝）

第五波疫情嚴峻，他們坦言工作受到很大影響，二人亦有一個月時間沒有見面。MC說：「同外界接觸少咗，錄音都會受阻，好多工作拖慢咗，都幾大影響。」Kaho續指：「我哋要演唱，如果有觀眾，人群又會聚集得好犀利，所以本身呢啲活動就少咗。」早前市面爆發搶購潮，Kaho說沒有搶物資：「但有啲嘢要買定，過咗11點想食嘢都食唔到，媽咪會買定公仔麵畀我哋。」

疫情期間留在家，MC坦言經常打機，不過最近都有跑步：「好積極起身就落街跑步，食早餐地方近，跑跑下有啲餓就直接去咗食嘢。」Kaho說幾乎想不到做過什麼：「好似都幾荒廢，好似要積極返少少。」

疫情期間經常留在家，MC坦言經常打機，Kaho說幾乎想不到做過什麼：「好似都幾荒廢，好似要積極返少少。」（梁碧玲攝）

MC的歌曲《反對無效》MV最近獲得破千萬的點撃，他表示非常開心亦感謝粉絲支持：「多謝鍾意首歌嘅人，同埋衷心多謝《反對無效》嘅製作團體，包括舒文、馮允謙、陳詠謙，希望其他歌都有好成績。」

MC張天賦《反對無效》MV破千萬點撃 一首翻唱歌觀看次數完勝原唱

另外，Kaho每逢星期二、四，六都會與陳蕾直播與粉絲聊天並解答他們的疑難，Kaho說盡量想輕鬆，不過他們的話題很認真：「唔係好敢同佢哋搞笑，有啲Case好慘，近排可能情緒唔好，嗰啲時候冇理由搞笑，有時都要窩心啲，我唔識答就交畀陳蕾。」MC說：「有人聆聽已經係一個好好嘅紓緩方法。」

MC的歌曲《反對無效》MV最近獲得破千萬的點撃，他表示非常開心亦感謝粉絲支持。（梁碧玲攝）

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