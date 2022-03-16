《獵罪圖鑑》力壓《尚食》　憑空畫出犯人樣貌神技原來絕非虛構

檀健次飾演嘅沈翊係一名天才畫像師。

內地劇集《獵罪圖鑑》講述天才畫像師「沈翊」（檀健次飾）及刑警隊長「杜城」（金世佳飾），在因緣際會下被迫組隊偵查多起懸案，劇中沈翊以出神入化的繪畫技巧還原兇手樣貌，無論是「三歲畫老」抑或「以骨畫人」都一度令觀眾以為係虛構橋段。

勁連帶著口罩都可以畫返全個樣出嚟，原來係靠臉部36個骨點去推斷。

之不過，原來有內地「神筆警探」之稱嘅林宇輝，過去就曾經多次根據模糊的監控影像、照片或目擊者的口頭描述，快速地畫出模擬人像，助警方認人緝兇。當中最為轟動國際是中國女留學生章瑩穎案，林宇輝當時根據三段模糊影片，畫出美國白人兇手模擬畫像，震驚FBI。另外，林宇輝亦曾經憑住一張女孩三歲時嘅照片，畫出女孩二十年後嘅模樣，成功令呢名失蹤24年嘅女孩與家人重聚。

三歲畫老係指佢只需要一張童年照，就可以畫出相中人成年後的樣子。

《獵罪圖鑑》自開播以來討論度十分高，甚至超越《尚食》，估計除咗係因為劇情絕不拖泥帶水，原來唔少案件都真實地發生過。第六集嘅「千面綁架」案，講述女主角華木姚被男友聞璟綁架，並要求三百萬贖金，華木姚其後自行逃脫並報警，但警方並未搵到聞璟嘅任何資料，如同人間蒸發一樣，最後沈翊（檀健次飾）發現聞璟原來係文具店老闆陳銘鋒易容而成，並且一人分飾三角。原因係女主角華木姚男友早前頂替了陳銘鋒的高考成績，令陳銘鋒決心要報復。

沈翊嘅原型角色係「神筆警探」林宇輝。林宇輝曾是山東省公安廳首席模擬畫像專家，也是內地首批從事犯罪模擬畫像的警官之一。

劇集播出後，《獵》編劇表示呢個看似虛構嘅情劇確實地發生過：「離奇到我們一度考慮是不是真要去寫成劇本」，並指最後只係作出極小嘅改動。據知，當年案件在西安發生，犯人50萬贖金而籌備了一年多時間，並分飾成黑社會大佬、手下、農民。