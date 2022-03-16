「國語教父」黎諾懿學普通話遭強烈反對　網民 ：生活會少了歡樂

現年41歲的黎諾懿憑藉一口流利的港式普通話被網民封為「國語教父」，他不時會在社交平台上分享自己講普通話的影片。最近他進駐小紅書並上載一條用普通話為自己劇集配音的影片，黎諾懿的港普口音再次令網民笑哭不得，把「想一輩子當古惑仔嗎」讀成「生一杯雞蛋苦瓜子嗎」、「拿了他的錢」讀成「瀨了他的潛」。

黎諾懿的港普口音令網民笑哭不得。（小紅書/@黎諾懿LOKYI）

黎諾懿在帖文中表示：「發現了一個新奇的配音玩法，以後就用這個方法來練習普通話」，有內地網民寫道：「講得很好，下次不要再說了」、「你是港普界冠軍、古天樂是亞軍、蔡少芬是季軍」，還有人鼓勵黎諾懿不要學習普通話：「生活會少了很多歡樂」。

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