林盛斌Bob入行多年睇清人性陰暗面　教你兩招點樣唔會再畀人蝦

藝人林盛斌（阿Bob）一家早前搬屋，離開住了三年、被C君形容「大過地球」的九龍塘四層獨立屋，並準備搬入另一間同樣位於九龍塘的新屋。阿Bob近年愈搵愈有，而他亦會在YouTube頻道「Bobtivation 林盛斌」拍片，教大家理財之道和人生觀等。最新一條片就大講人性的陰暗面，引來網民的討論。



阿Bob好勤力養家，愈搵愈有米！（IG@bob_lamshingbun）

今次阿Bob開場就話︰「往往了解得你愈深嗰個人，就係傷得你最深嗰個」。更明言教大家兩個絕招，「有呢兩個絕招，以後你都唔會畀人蝦！」他表示在生活上、關係上，永遠有人會無故欺負你，其實只有兩個原因，第一是底牌被人看穿，第二是不夠勇敢去維護自己的原則。其實無論朋友、同事，還是情侶也好一開始都是對對方恭恭敬敬，絕不會攻擊你、欺負你。阿Bob舉了一個例子，就是《哆啦A夢》的胖虎，為什麼會欺負大雄，就是因為他看穿了大雄的底牌，大雄是一個好懦弱和不敢反抗的人，所以就會被胖虎欺負。阿Bob說︰「有今日呢個結果，係通過你哋之前一直個關係嘅接觸，你哋之間個博弈，先至會變成而家今日呢個畫面，簡單啲嚟講，成件事係你自己申請嘅！係你培養一個成日去攻擊你、刁難你、蝦你嘅人。」

今集阿Bob醒大家兩個絕招唔使再做弱者。（YouTube影片截圖@Bobtivation 林盛斌）

阿Bob明言︰「記住由你哋第一日相識開始，你哋嘅博弈已經開始，你以為將自己最真實嘅一面，真心對待佢，坦誠面對佢，其實係一步一步拉佢，將佢放到最貼近佢自己嘅防線，係好危險嘅，你一步一步後退，對方咪一步一步咁行前，佢直頭唔驚踩到你底線。」他續說︰「而呢個關係形成咗，係好難返轉頭，所以永遠唔好咁快畀人睇到你嘅底牌，同埋永遠唔好毫無條件、毫無保留咁相信人，一家要留一條底線畀自己。」

阿Bob一家五口好幸福！（IG@bob_lamshingbun）

第二個保護自己的方法，就是維護自己的原則，「無論兄弟又好，好閨蜜又好，只要對方講出一啲令你覺得唔舒服，令你覺得唔尊重，你一定要企硬，一定要反擊，即時嘅反擊，即時嘅反應！話畀佢知，NO！唔得！你唔可以咁做。」

點擊下圖睇吓阿Bob舉例點樣還擊︰

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阿Bob最後總結︰「強者永遠畀人哋擁護，弱者永遠畀人哋欺負！你喺人哋心目中嘅地位係點，完完全全係你一手一腳創造出嚟！」

點擊下圖睇林盛斌舊居豪宅：