鍾培生祖傳南灣道獨立屋豪宅放售　全屋落地玻璃標價20億港元

日前有資料顯示，鍾培生（Derek）位於淺水灣南灣道4A的5層高獨立屋豪宅公開放售，叫價更高達20億港元！據Derek之前接受《香港01》訪問時表示，現時同屋苑呎價約2萬2至2萬3元，他的單位就超過一萬呎，估計市值約20億港元，全屋落地玻璃採光一流，裝修簡約以白色為主。屋內傢俬擺設多購自外國，設計裝飾都相當奢華。天台擁有無敵靚海景，

鍾培生所住的淺水灣南灣道4A的5層高獨立屋豪宅。（資料圖片）

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原來這個放盤已放了超過長達一年的時間，可能因為價錢實在太嚇人，香港也沒有多少人買得起，通常這類豪宅甚少公開放盤，通常經過招標或者私人洽購，可能今次是鍾培生方面的相熟經紀放上網放售。

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