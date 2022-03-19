黃翠如飛大馬開工拍片自娛　被指鼻樑透光即反擊：我的鼻非常真的

黃翠如去年8月傳因劇集《七公主》中的演出飽受抨擊，不堪壓力而停工，其後她北上尋夫，陪老公蕭正楠在內地拍劇，兩公婆更趁工作空檔四出旅遊度假，回復好心情回港後，最近她終於復工，早前翠如出發馬來西亞，準備出席一個代言活動，順道探望好友吳天瑜，她在接受訪問時透露預計會逗留一個月。日前翠如已經正式投入工作，不過早前她在接受家居隔離時拍攝的一段短片就掀起網民熱議！



黃翠如去年北上尋夫，陪老公蕭正楠在內地拍劇，兩公婆更趁工作空檔四出旅遊度假。（IG@wongtsuiyu）

翠如已經正式投入工作。（IG@wongtsuiyu）

翠如早前上載了一段在陽光下素顏自拍的短片，並寫道：「在馬來西亞家居隔離中，陽光很好，一口一口吃掉。」片中她「口擘擘」扮食陽光，素顏出鏡的她皮膚白滑，但就有網民留言：「鼻子透了」，不過翠如隨即回覆：「我的鼻非常真的～」，亦有不少粉絲幫翠如反擊：「手指遇到強光都會透了，鼻子沒整遇到強光也會透的」、「現在透光已經不是鑑定有沒有做過鼻子的標準了。」

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娛樂主播出身的翠如初出道時有少少Baby Fat，加上性格自然率真，大受歡迎。不過近年愈來愈靚的翠如因樣貌而成為外界討論的話題，有網民將她早期的照片與現時做對比，認為她現時面部輪廓分明，五官愈來愈立體，昔日的包包面變成瓜子面，尤其是鼻樑變高，因而質疑她整容，雖然被指獲高人教路整容，將鼻托高改運，更驚變「木偶鼻」，但她曾在接受《香港01》訪問時否認：「其實我成個人最自滿就係我個鼻，由細到大媽咪話我呢個鼻，叫做『虎鼻』係有福嘅，我可以一百個肯定，唔心虛唔尷尬咁話畀你聽，我係唔會去整我個鼻嘅。」翠如更坦言面對種種負評：「我係喺一個負面新聞下成長，對於我嚟講只係一個新聞，如果大家睇嘅時候有啲娛樂嘅話，我都覺唔係一件壞事。」相當豁達！

娛樂主播出身的翠如初出道時有少少Baby Fat。（影片截圖）

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