Anson Lo日食三餐終於增磅成功　與AK、Jer劇透MIRROR新歌舞步

MIRROR獲邀擔任抗疫大使，一連4個星期五在社交網開Live與粉絲見面，今晚(18日）嚟到最後一組，Anson Lo（盧瀚霆）、AK(江熚生)同Jer（柳應廷）大放送，傾足50分鐘，高峰時期有3.8萬人同時收看。

Anson Lo在《Mr. Strange》中扮演吸血鬼，AK提議他可以扮殭屍，他即時拿出道具示範。

曾經表示好想增肥嘅Anson Lo，喺直播中表示去自二月拍攝完新歌《Mr. Stranger》後，積極增肥，他表示除一日三餐之外，更會有飯類小食、以及兩杯蛋白奶昔。「今年一月時，我試過最瘦係128磅，而家成功增到去142磅。」Jer表示由於疫情期間，不時喪瞓，亦都成功減磅至148磅。

三子「劇透」MIRROR新歌的舞步。

直播中，三子除分享了自己的新歌MV之外，亦透露MIRROR已準備新歌，不過由於疫情關係，所以暫時未拍到MV。AK表示今次新歌無論係舞步以及聲音層次都同以往有所不同，非常值得期待，三子之後更大膽劇透新歌舞步，令不少鏡粉都十分興奮。

不過新歌由於疫情關係，所以暫時未拍到MV。

除咗MIRROR團歌之外，原來三子亦已在為自己的下一次solo歌做準備，Jer透露已經進行錄音，但由於今次難度頗高，所以他需要多點時間練習以及揣摩；而教主亦已在揀歌當中：「搵到一隻幾鍾意，但有保留，因為每次做跳唱歌會揀好pop同唔同啲，可以表達多啲深層意思，我自己想今年第二隻玩多啲深層意思。今次《Mr. Stranger》今家比咗一個勇氣我，可以試多啲。」至於AK亦已為下一首歌錄音，他表示今年希望嘗試有自己的創作，新歌已有demo，與另一位歌手朋友合寫，屬於情歌系列。

AK表示好想出國、去陽光與海灘的地方拍MV，而JER就話最想去冰島拍攝。

Anson Lo表示今日特意重聽他們的solo歌，感覺他們改變不少：「我覺得我哋鍾意嘅嘢唔同咗，大家唱歌把聲都唔同咗。」AK認為大家都敢做咗，他更透露Jer會從日常生活中儲歌，Jer笑指自己用聲音去講嘢，如同音樂劇人物一樣。