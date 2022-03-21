大S一家被內地網民指於微博買熱搜　S媽淡然反問什麼是熱搜

台灣女藝人徐熙媛（大S）3月8日宣布閃嫁24年前舊情人韓國團體「酷龍」成員具俊曄後，3月9日具俊曄馬上飛抵台灣，在3月20日凌晨隔離結束後馬上直奔大S住所展開7天的自我隔離。

具俊曄於9日抵台。（圖：ETtoday攝影中心攝）

大S與具俊曄結婚的消息震撼整個中港台韓娛樂圈，獲得高度關注，加上小S以新姐夫的歌曲配合熱舞歡迎完成隔離，讓整個娛樂圈都充斥著大小S姊妹倆的新聞，甚至一天內有好幾個相關話題登上微博熱搜。

小S以新姐夫的歌曲配合熱舞歡迎完成隔離 (ig@elephantdee)

有內地網民直接翻牆到S媽的臉書質問：「可否澄清你們徐家沒有買熱搜？」S媽一頭霧水地作出回應：「不知道什麼是熱搜」，表示對於微博的機制並不了解。有網友熱心解釋「是微博的熱門搜索，像是被人故意說你們一宜買熱搜上榜單，評論也總是在攻擊你們」S媽態度淡然地再度回應「算了，少知道一點輕鬆一點。」原本登上微博熱搜是一件好事，卻遭到不少內地酸民認為她們的舉動會讓「前姊夫」汪小菲感到很難堪。

大陸網友質問徐家買熱搜 (黃春梅fb)

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