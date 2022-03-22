《講你都唔信》大爆鮮為人知秘密　波波有個名叫「銅鑼灣粉紅色」

無綫全新遊戲節目《講你都唔信》於昨晚（21日）起逢星期一至三晚播出，節目主持由「獎門人」變身總經理的曾志偉及「大師兄」錢嘉樂加上新一代主持，今集有丁子朗及林秀怡。
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每集亦會邀請不同嘉賓就當集主題大爆鮮為人知的事，每集嘉賓會分為兩隊作賽，大講真假故事讓另一隊競猜故事內容的虛實，節目首集嘉賓便請來林盛斌（Bob）、范振鋒、王梓軒、江美儀、莊鍶敏及黃婧靈（波波）分為「兄弟幫隊」及「烈女隊」作賽。
節目首集便有曾志偉愛將黃婧靈（波波）大爆中學瘀事，於電梯上摔倒後露出了粉紅色內褲，同學沒有立即替她掩護，更幫她改了別名為「銅鑼灣粉紅色」，全場笑得人仰馬翻。其餘嘉賓亦大爆自己的瘀事，例如：去婚宴去錯地方，去旅行拿錯別人行李箱等。
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