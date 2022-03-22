林寶玉澄清阿儀並無請法援　公司幫阿儀上訴明開記招交待

「亞視一姐」薛影儀（阿儀）去年9月因無戴口罩及被街坊拍攝而襲擊對方，被警方控告「普通襲擊」及「口罩令」，今日（22日）到屯門法院應訊，法官裁定「普通襲擊」罪成，判即時入獄兩星期及罰款5000元正。

薛影儀今早8:30現身屯門法院。（陳順禎攝）

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經理人林寶玉得悉阿儀判決後，立即與律師商討對策，再向法庭申請上訴，法官接納其上訴，阿儀需以500元保釋外出。林寶玉離開法院後接受訪問時表示：「公司會替阿儀支付律師費，並無意思請法援，現階段一切交由律師處理」。林再被問到阿儀收入只有數千元時回應：「最近數月都因為疫情關係，好多活動都被迫取消及延期，所以收入大減，至於其他私人事不方便回應」，亞視明天下午亦會召開記者招待會交待事件。

經理人林寶玉陪同薛影儀一同受訪。（陳順禎攝）

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