人夫放假約出去滾｜徐榮眼見林峯上位心有不甘：佢做啲戲我都做到

由林盛斌（Bob）主持的J2節目《人夫放假約出去滾》每集都會邀請圈中的人夫擔任嘉賓，最新一集就請來徐榮大談人生的不同階段。畢業於TVB第13期藝員訓練班的徐榮，回想起當年初入藝訓班時的辛酸：「頭兩個月好似得二千蚊咋，兩個月之後變咗四千。」他更笑言曾試過成班同學一起挑戰在半小時內食完2.5磅意粉，結果張美妮在十幾分鐘就食完：「嚇到我哋廿幾分鐘滴晒汗，再唔食晒要三舊水呀！快啲食。」



徐榮畢業於TVB第13期藝員訓練班。（微博@張美妮）

徐榮同期藝訓班同學包括林峯、楊茜堯、趙永洪、李忠希、陳少邦、楊明、張美妮等等，當中林峯更極速上位，徐榮亦坦言心有不甘：「初初真係有嘅，阿峯好早就上（位），阿怡（楊茜堯）都做過一排姦夫淫婦呀、師姑呀，佢都有嘅，後尾先做過禮儀小姐㗎嘛，佢就遲少少，但都上緊（位）嘅。初初個感覺係咁樣嘅，因為同期訓練班一定會比較，講真唔比就呃人㗎啦，我成日諗『阿峯做啲戲，我都做到吖，唔差㗎喎應該做得』，會有呢啲諗法。（最多係佢靚仔少少？）我嗰陣時唔覺㗎，讀訓練班嗰陣時好自負㗎嘛，我覺得我拍得住金城武嗰啲嚟㗎，自己睇自己特別靚㗎嘛，（即係你覺得自己靚仔過林峯嘅？）我嗰陣時覺得係㗎！」

徐榮自認當年好自負，覺得自己拍得住金城武！（YouTube影片截圖）

徐榮當年覺得自己靚仔過林峯！（微博@徐榮twing）

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徐榮坦言花了四、五年時間才調節好心態，雖然曾想過出外闖下，但離開TVB又心有不甘，最後他決定留低，用心演繹每一個角色，終於他獲監製戚其義賞識，在劇集《火舞黃沙》中飾演閻國基一角，不但角色有發揮空間，演出亦夠搶鏡，但可惜之後又再次演閒角：「原來唔係嘅，我拍完一套有角色嘅一樣落嚟做返啲手下、職員呀，咁就又要調節多一次囉，你個心理建設要再大啲先得。」雖然近年仍飾演配角，但徐榮就認為勝在有發揮空間，他亦花不少心思在造型上，希望讓觀眾見到不一樣的他：「一年可能有兩至三套劇係有你出現，如果你個外形都唔變呢，我都想觀眾睇到有啲唔同，咁對自己有個交代。」

徐榮在劇集《火舞黃沙》中飾演閻國基一角，不但角色有發揮空間，演出亦夠搶鏡，但可惜之後又再次演閒角。（影片截圖）

雖然近年仍飾演配角，但徐榮就認為勝在有發揮空間，他亦花不少心思在造型上，希望讓觀眾見到不一樣的他。（IG@tsuiwing0807）

入行已經近24年的徐榮，自認的確有點失意：「以前啲頒獎禮如果有入選呢，我諗好多嘢講，而家呢幾年我已經冇諗，唔係話冇咗熱情，係慣咗呢個行業，我希望觀眾有迴響，因為呢啲係我自己可以控制到，觀眾覺得你做得好唔好，但獎項控制唔到。台上講嗰一兩分鐘唔係因為我要攞嗰個獎項，因為我要上去多謝呢廿幾年真係幫過我嘅人，我好想好想喺個台上面，鏡頭對住我，多謝呢啲人。」

徐榮坦言希望有機會在台上感謝幫過他的人。（IG@tsuiwing0807）

而講到感情生活，徐榮當年在朋友介紹下認識太太Kathy，拍拖兩年就決定結婚，兩人育有一仔一女，一家四口幸福美滿。婚後兩公婆一切以小朋友為先，徐榮認為小朋友在一段婚姻中非常重要：「如果冇小朋友，我諗我一定離咗婚。拍拖兩年好好，佢照顧得我好好，但時間耐咗好難講，我試過有一年放低小朋友兩公婆去韓國旅行浪漫吓，點知悶到呢。小朋友畀到一種凝聚力出嚟。」現時大仔徐朗在英國體育學校讀書，努力實現做足球員的夢想。而細女徐心怡（包包）細細個已經接拍廣告賺錢：「佢兩歲人仔已經收到稅單要交稅，叫做搵到奶粉錢，拍吓廣告令佢唔怕陌生人，都係件好事。」徐榮與太太結婚15年恩愛如昔，一對仔女亦健康快樂成長，羨煞旁人！