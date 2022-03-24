專訪︱Alton首出半Solo勁緊張　AK廣邀好友拍MV：呢條卡數我會還

MIRROR副隊長AK（江𤒹生）繼去年與Lokman（楊樂文）推出型格跳舞歌《虎道門》後，今年再接再厲，夥拍隊中另一兄弟Alton（王智德）推出開心兼充滿正能量的《REBOUND》。第一次出半Solo的Alton坦言緊張又興奮，不斷詢問工作人員出歌日的事前準備，為營造開Party的感覺，AK更碌盡人情卡邀請12組嘉賓好友參與MV拍攝，開心之餘亦令他留下難忘回憶：「好鍾意作品有好Close嘅人存在。」兩位接受《香港01》專訪時大談今次合作有趣、深刻又難忘的種種事情！



繼《虎道門》後，AK夥拍隊中另一兄弟Alton推出開心兼充滿正能量的《REBOUND》。

Alton首次出半Solo緊張又與奮 AK感謝樂迷支持

第一次出歌的Alton曾在直播中提到，出歌前一晚非常緊張，甚至不斷問工作人員需要準備的事情，Alton坦言緊張卻沒有失眠：「始終第一次都有啲手足無措，加上疫情冇乜見到同事、隊友，好似有啲孤獨，『吓！出歌，12點，電台？咁我要做啲咩？』，就企咗喺度。」出歌前已把歌曲聽了千百萬次，甚至倒轉都識背，但在電台首播的一刻以及看到樂迷的反應，對Alton來說是另一種衝擊：「聽咗咁多次驚會唔會厭咗首歌，但原來唔會，聽眾們嘅反應令我都好似第一次聽咁。」

歌曲推出至今三星期，Alton滿足表示比想像中得到更多：「冇諗過咁好成績，對我嚟講已經係好。最近冇咩呢種風格嘅歌曲，都擔心聽眾口味上會唔會唔OK，到最後大家都鍾意，對我嚟講得到嘅多咗。」AK則指製作過程很開心，亦感謝樂迷的支持和喜歡：「無論排舞、錄音，拍MV又好玩，過程已經好有滿足感。喺德仔（Alton）身上學到點寫Rap嘅歌詞，佢分享點開始、點創作，呢啲交流都好開心。」

第一次出歌的Alton坦言出歌前一晚非常緊張，甚至不斷問工作人員需要準備的事情。

AK碌盡人情卡廣邀朋友參演MV 拍到凌晨五點感愧疚

數到今次推出合唱歌的難忘事，Alton坦言難忘製作團隊的信任：「副歌部份係Oscar填，佢等我寫晒啲Rap詞先，再用副歌部份完整返歌曲中心思想。我就大膽寫，有少少乞人憎、又少少鬼馬，寫完都有啲唔好意思，但佢哋又OK。有團隊信任真係唔同，膽識嚟自大家嘅信任。」拍MV則成為AK最難忘是回憶，他笑言完全滿足了自己想做的事：「着靚衫、揸靚車，同成班朋友開Party玩，好鍾意作品有好Close嘅人存在，係一個幾難忘的MV。」

《REBOUND》MV星光熠熠，AK碌盡人情卡邀請12組嘉賓參與拍攝，包括C AllStar的陳健安（On仔）、洪嘉豪、樂隊ONE PROMISE等。AK感激好友們的一口答應：「Party需要好多人，淨係得我哋兩個好難成立，諗住叫身邊朋友一齊嚟玩，同導演講呢個構思。最後廣發英雄帖，大家都好爽快應承參與派對。」當日更拍攝至凌晨四、五點，AK雙手合十坦言非常愧疚：「搞到好夜，知道有啲人聽日要朝早做嘢，呢條卡數我係會還，多謝你哋。」

《REBOUND》MV星光熠熠，AK碌盡人情卡邀請12組嘉賓參與拍攝，非常熱鬧！

不幸爆發「MV群組」 AK、Alton坦言非常緊張

不幸的是，拍MV當日有工作人員確診，繼而爆發「MV群組」，Alton坦言得知後非常緊張：「事前防預工作有做足，但始終避免唔到，唔好彩。事後在公在私都有跟進，大家啲檢測報告如何，在私Send message問返大家有冇事，中咗嘅點樣，冇事嘅都要多多留意，因為個病好鬼馬。佢哋都好冷靜，都會覺得唔使擔心，我哋要做嘅都做晒，你哋都唔好諗咁多。唔單只娛樂圈，香港市民都要有意識小心呢樣嘢。」

另外，有網民將MV外景當日拍到的照片分享到社交平台，令MV部份的細節及驚喜提前曝光。AK說沒有感到不快，只是擔心疫情期間粉絲聚集的安全問題。Alton明白是無可避免：「而家拎起手機已經可以成為小記者，好似好畀心機做一個驚喜，大家小記者上身提前公開咗，到我哋推神秘驚喜出嚟，仲驚唔驚喜？我哋梗係想Keep住有幾驚喜得幾驚喜，但有部份嘅佢哋會穿咗啲細節，無辦法要學識消化，好彩大部份粉絲都乖。」AK續指：「拍嘅係街景，邊個拍都唔知道，冇得定奪邊個做，始終我哋唔係Marvel，冇咁強保密措施，各方面盡力配合。」

MV當日更拍攝至凌晨四、五點，AK坦言非常愧疚：「搞到好夜，知道有啲人聽日要朝早做嘢，呢條卡數我係會還，多謝你哋。」

MIRROR團歌將於下月推出 AK：比較快嘅慢歌

美國電影網站TC Candler舉行的「全球百大型男」排行榜中，MIRROR成員相繼入圍角逐靚仔殊榮，唯獨是Alton直到訪問當日仍未入圍，問到有否感到失落，Alton搞笑否認：「最近有啲忙，唔清楚個榜嘅由來，評分同定位要了解下先，都係人哋講先知未入。另一個方向睇，個個都入晒得得未入，個個都將焦點放喺我度，咁究竟係邊個贏，自己會咁睇，呢件事都幾得意。」不過Alton亦正式入圍，粉絲們不用擔心了！

受疫情影響，MIRROR很多工作被迫延期或取消，AK說在家抗疫時研發出新的解悶方法：「喺屋企同朋友視像，有一日悶悶哋不如一齊開套戲睇下，大家好似坐喺隔離一齊睇戲，件事又Work冇話Delay好多。」Alton坦承影響生計，但被動地多了假期做一直想做的事：「好多歌聽唔切，廣東歌、外國歌，睇下啲製作，睇下有咩值得學習。以前subscribe好多Youtube channel，而家可以慢慢睇返，都係一個吸收。」雖然疫情亦影響團歌MV的拍攝進度，不過AK透露新團歌將於下月面世：「比較快嘅慢歌，有排舞，舞步都少少激烈嘅，大家期待下，應該下個月就會推出。」